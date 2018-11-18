Швейцария — Бельгия. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 18 ноября 2018 года

В воскресенье, 18 ноября, сборная Швейцарии проведет матч против команды Бельгии в рамках 6-го тура Лиги наций. Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на Швейцария — Бельгия.

Швейцария

«Нати» после ЧМ-2018 провели пять поединков. Три из них пришлись на матчи Лиги наций и два товарищеских.

Сперва в дебютной встрече Лиги наций разгромили на своем поле участника последнего мундиаля сборную Исландии со счетом 6:0. Затем провели контрольную игру с Англией в гостях, в которой уступили родоначальникам — 0:1.

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Потом проиграли в выездном матче Лиги наций бельгийской дружине со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 84-й минуте встречи. Затем швейцарцы вновь одолели исландцев, на этот раз на их поле — 2:1. Полной неожиданностью завершилась домашняя игра с Катаром — гости сумели добыть победу благодаря голу на 86-й минуте. Тем не менее, вряд ли стоит воспринимать всерьез этот результат.

В настоящий момент швейцарцы идут вторыми в группе 2, набрав шесть очков. Бельгийцы опережают подопечных Владимира Петковича на три пункта.

Бельгия

Сборная Бельгии, которая, напомним, стала бронзовым призером чемпионата мира, после успешного выступления на Мундиале продолжает не менее успешно выступать и в рамках других соревнований.

Команда идет без осечек в своей группе Лиги наций, а в последнем туре подопечные Роберто Мартинеса разобрались с Исландией дома — 2:0. Дубль на свой счет записал Миши Батшуайи. Теперь судьба первого места будет решаться в предстоящей игре, так как швейцарцы отстают всего на три пункта.

В первых двух поединках Лиги наций бельгийцы одолели Исландию (3:0) и Швейцарию (2:1). Кроме того, была еще товарищеская встреча с голландцами дома и ничья — 1:1.

Прогноз

Как мы уже вспоминали, швейцары уступили в первой игре против бельгийцев на выезде — 1:2.

У бронзового призера ЧМ-2018 все в полном порядке, команда сумела сохранить форму после мундиаля и теперь без особых проблем проходит своих соперников. Любопытный факт — последние четыре поединка швейцарцев в первом тайме завершались без голов. В предстоящей игре предлагаем поставить на тотал первого тайма меньше 1 гола за 1,86. 0