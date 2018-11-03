«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 3 ноября 2018 года

В субботу, 3 ноября, в 10-м туре немецкого чемпионата «Вольфсбург» примет на своей арене дортмундскую «Боруссию». Игра начнется — в 17:30 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» не может похвастаться стабильными результатами. После трех побед на старте сезона, включая Кубок Германии, в следующих семи матчах «Волки» одержали лишь одну победу при трех поражениях.

Добыта эта виктория была в предыдущем туре Бундеслиги над «Фортуной» (3:0). В турнирной таблице национального чемпионата подопечные Бруно Лаббадии набрали 12 очков и занимают десятое место.

Интересно, что у «Вольфсбурга» равенство по всем ключевым показателям — три победы, три ничьи, три поражения, 14 голов забито и 14 пропущено. Однако после успеха в первенстве Германии команда явно находится в хорошей форме, ведь затем победила в кубке страны «Ганновер» (2:0) на выезде.

«Боруссия»

«Боруссия» в девяти поединках Бундеслиги завоевала 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую «Баварию» на два пункта. В играх чемпионата команда Люсьена Фавра одержала шесть побед при трех ничейных результатах.

До последнего тура у «Шмелей» была семиматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров, пока они не потеряли три очка в добавленное время матча против «Герты» (2:2) в национальном первенстве. Тем не менее, в этом сезоне они еще не проигрывали, а эта серия уже составляет 14 матчей во всех турнирах.

И все же, последние матчи свидетельствуют от том, что коллектив слишком много пропускает, и мощи атаки с трудом хватает, чтобы не проиграть. «Старая Дама» остановила дортмундцев, тогда как втородивизионному «Унион Берлин» (2:3) в Кубке Германии не хватило двух голов на выезде, чтобы пройти в 1/8 финала, хотя он и проиграл в дополнительное время.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что в матче будет результативная ничья за 4,00. 0