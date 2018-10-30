«Редингхаузен» — «Бавария». Прогноз и ставки на Кубок Германии 30 октября 2018 года

«Редингхаузен»
Для «Редингхаузена» сезон стартовал еще в конце июля. Именно тогда начались первые матчи немецкой Региональлиги, где выступает эта команда.
Коллектив одержал две победы на старте первенства, но затем пережил затяжной спад. Ему не удалось победить в восьми турах кряду, хотя в его пассиве только два поражения.
За время, прошедшее с того момента до сих пор, подопечные Энрико Массена выиграли четыре матча из пяти, что позволило им подняться на пятое место. В Кубке Германии клубу удалось пройти представителя второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» (3:2).
«Бавария»
Жесткий режим Нико Ковача дал свои результаты. Причем как в хорошем смысле, так и в плохом: поначалу «Бавария» удивляла всю Германию своими показателями, а потом стала жутко барахлить.
Это привело к тому, что после четвертого тура команда перестала побеждать. В четырех матчах разных турниров мюнхенский гранд дважды проиграл и дважды сыграл вничью.
Впрочем, после этого «ротен» одержали победы в трех кряду поединках как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов. В Кубке Германии коллектив ранее прошел еще одного представителя Региональлиги «Дрохтерсен», но сделал это со скромным счетом 1:0, пусть и играл в гостях.
Прогноз
Букмекеры почти не сомневаются в победе гостей, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 66,00, а ничья в 21,00.
Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 за 3,25. 0