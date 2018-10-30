«Редингхаузен» — «Бавария». Прогноз и ставки на Кубок Германии 30 октября 2018 года

Во вторник, 30 октября, в 1/16 финала Кубка Германии «Редингхаузен» на своем поле сыграет с «Баварией». Начало встречи — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Редингхаузен» — «Бавария».

«Редингхаузен»

Для «Редингхаузена» сезон стартовал еще в конце июля. Именно тогда начались первые матчи немецкой Региональлиги, где выступает эта команда.

Коллектив одержал две победы на старте первенства, но затем пережил затяжной спад. Ему не удалось победить в восьми турах кряду, хотя в его пассиве только два поражения.

За время, прошедшее с того момента до сих пор, подопечные Энрико Массена выиграли четыре матча из пяти, что позволило им подняться на пятое место. В Кубке Германии клубу удалось пройти представителя второй Бундеслиги дрезденское «Динамо» (3:2).

«Бавария»

Жесткий режим Нико Ковача дал свои результаты. Причем как в хорошем смысле, так и в плохом: поначалу «Бавария» удивляла всю Германию своими показателями, а потом стала жутко барахлить.

Это привело к тому, что после четвертого тура команда перестала побеждать. В четырех матчах разных турниров мюнхенский гранд дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

Впрочем, после этого «ротен» одержали победы в трех кряду поединках как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов. В Кубке Германии коллектив ранее прошел еще одного представителя Региональлиги «Дрохтерсен», но сделал это со скромным счетом 1:0, пусть и играл в гостях.

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в победе гостей, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 66,00, а ничья в 21,00.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 за 3,25. 0