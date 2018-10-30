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    Результативная битва в Кубке Германии

    «Ганновер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч Кубка Германии 30 октября 2018 года

    Футбол Германии Кубок Германии Вольфсбург Ганновер 96
    Прогноз на «Ганновер» — «Вольфсбург»
    Игроки «Ганновера»
    Во втором раунде Кубка Германии по футболу встретятся «Ганновер» и «Вольфсбург». Матч пройдет на стадионе «АВД-Арена» 30 октября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Ганновер» — «Вольфсбург».
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    «Ганновер»

    «Ганновер» подходит к матчу Кубка Германии с серией невыразительных результатов в Бундеслиге. В семи последних матчах «красные» одержали лишь одну победу (над «Штутгартом») при пяти поражениях.

    Команда забивает почти в каждом матче сезона (в восьми и из десяти), однако плохая игра в обороне лишь периодически позволяет ей добиваться результата.

    В Бундеслиге «Ганновер» после девяти туров является одним из аутсайдеров. Подопечные Андре Брайтенрайтера набрали лишь 6 очков и занимают шестнадцатое место.

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    В первом раунде Кубка «Ганновер» одержал легкую победу. Со счетом 6:0 был обыграл «Карлсруэ». Правда, эта яркая победа была добыта еще 19 августа.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» также не может похвастаться хорошими результатами. После трех побед на старте сезона в следующих семи матчах «волки» одержали лишь одну победу при трех поражениях. Добыта эта виктория была в предыдущем туре Бундеслиги над «Фортуной» (3:0).

    В турнирной таблице чемпионата Германии подопечные Бруно Лаббадии набрали 12 очков и занимают десятое место. Интересно, что у «Вольфсбурга» равенство по всем ключевым показателям — 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения, 14 голов забито и 14 пропущено.

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    В первом раунде Кубка Германии «Вольфсбург» одержал скромную победу. Со счетом 1:0 на выезде «волки» одолели «Эльферсберг».

    Прогноз

    Победа хозяев в этом матче оценивается коэффициентом 2,64, ничья — 3,36, а победа гостей — 2,68.

    В прошлом сезоне в двух матчах «Ганновера» и «Вольфсбурга» было забито лишь три гола. В первом круге команды сыграли вничью — 1:1, а во втором «зелено-белые» на выезде выиграли со счетом 1:0. Однако сейчас от команд стоит ожидать более результативного футбола — оба коллектива в текущем сезоне много и забивают, и пропускают.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,84. 0

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    Прогноз на «Ганновер» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. Во втором раунде Кубка Германии по футболу встретятся «Ганновер» и «Вольфсбург». Матч пройдет на стадионе «АВД-Арена» 30 октября. Начало встречи — в 20:30 мск.
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