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    Прервет ли «Ростов» серию поражений матчем с «Анжи»?

    «Ростов» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Ростов Анжи
    Прогноз на «Ростов» — «Анжи»
    «Ростов»
    В субботу, 27 октября, «Ростов» на своем поле примет «Анжи» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Анжи».
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    «Ростов»

    Футболисты «Ростова» расположились на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 18 очков. Разница забитых и пропущенных 11-6.

    В августе и сентябре дончане выдали семиматчевую беспроигрышную серию, в ходе которой, свели вничью три матча подряд в российском первенстве с «Рубином», «Уралом» (по 1:1) и «Уфой» (0:0).

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    • В рамках Кубка России дончане на выезде разгромили «Сызрань-2003» со счетом 4:0, после чего на «Открытие Арене» победили московский «Спартак» со счетом 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В октябре удачная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» (0:1), после чего подопечные Карпина уступили на выезде «Локомотиву» (1:2).

    В предстоящем матче может не сыграть травмированный Бьорн Сигурдарсон.

    «Анжи»

    Махачкалинский клуб, несмотря на непрекращающиеся денежные проблемы, умудряется удерживаться на плаву.

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    В восьмом туре футболисты «Анжи» неожиданно нанесли гостевое поражение столичному «Динамо» со счетом 1:0.

    Затем выбили «Чайку» из Кубка России, обыграв их в гостях — 2:1. В девятом туре «Анжи» сенсационно обыграл на своем поле «Зенит» (2:1), забив победный гол в меньшинстве.

    Затем «желто-зеленые» поделили очки с соседями, сыграв вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0, а в последнем матче на своем поле проиграли ЦСКА со счетом 0:2.

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    В результате «Анжи» с 10 очками и разницей мячей 6-17 занимает 14-е место в таблице РПЛ.

    В прошлом сезоне махачкалинцы проиграли обе встречи с «Ростовом», уступив на своем поле со счетом 0:1 и проиграв на выезде 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ростов» фаворитом матча. На победу команды Карпина дается коэффициент 1,37, тогда как на ничью — 4,65, а на успех «Анжи» — 10,50.

    Махачкалинцы сумели неприятно удивить «Зенит» и «Динамо», но выездные матчи им даются хуже, а «Ростов» перед последними поражениями выдал впечатляющую серию. Домашняя встреча с аутсайдером — отличный способ вернуться на победный путь.

    Ростов не слишком много забивает, но пропускает и того меньше. В предстоящем матче можно ставить на «Низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,40. 0

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    Прогноз на «Ростов» — «Анжи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В субботу, 27 октября, «Ростов» на своем поле примет «Анжи» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
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