«Карабах» — «Ворскла». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы 25 октября 2018 года

В 3-м туре Лиги Европы 25 октября азербайджанский «Карабах» примет на своем поле украинскую «Ворсклу». Матч начнется в 19:55 мск. Прогноз на «Карабах» — «Ворскла».

«Карабах»

В первом туре группового раунда Лиги Европы «Карабах» гостил у одного из фаворитов квартета E «Спортинга». Азербайджанский коллектив хватило только на один тайм с лишним — хозяева повели в счете на 54-й минуте и в итоге победили 2:0.

Еще более разочаровывающим вышел поединок второго тура данной стадии турнира. Команда принимала на своем поле «Арсенал», но была разбита со счетом 0:3.

На все хорошо у подопечных Курбана Курбанова и на внутренней арене, где они уступили лидерство «Нефтчи» после технического поражения на выходных от «Сабаила». Конечно, у «Карабаха» еще есть игра в запасе, но даже победа в ней не обязательно вернет ему лидерство из-за худшей разницы мячей, нежели у конкурента.

«Ворскла»

«Ворскла» стартовала в Лиге Европы с группового раунда. Украинскому клубу выпало испытание выездным матчем против лондонского «Арсенала», которому он проиграл, но довольно достойно — 2:4.

Календарь и таблица Лиги Европы

Уже во втором туре турнира полтавский коллектив был весьма близок к победе на своем поле над «Спортингом». Тем не менее, ведя 1:0 с 10-й по 90-ю минуту, он даже не сумел добыть ничью, проиграв 1:2.

В национальном чемпионата подопечные Василия Сачко все же сдали прошлогодние позиции, когда им удалось стать третьими. После 12-ти туров сейчас клуб занимает четвертую строчку в семи очках от прошлосезонного места.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0