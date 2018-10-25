ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЛЧ. «Рома» разгромила ЦСКА, «МЮ» уступил «Ювентусу», «Шахтер» проиграл «МанСити» Хулен ЛопетегиРеальные проблемы. Что не так с «Королевским клубом»? «Арсенал» добыл десятую победу подряд«Арсенал» снова победил, но Эмери этого мало
  • 08:55
    • Бабаев: До первого гола ЦСКА играл с «Ромой» на равных
  • 23:59
    • Дибала принес «Ювентусу» победу над «МЮ»
  • 23:50
    • ЦСКА крупно проиграл «Роме» в Риме
  • 00:56
    • Гончаренко: «Рома» играла хорошо, мы — тоже, но моментами
  • 23:53
    • «Реал» взял верх над «Викторией Пльзень»
  • 23:53
    • «Манчестер Сити» разгромил «Шахтер», «Хоффенхайм» и «Лион» сыграли вничью
  • 23:19
    • «Фратрия» потребовала отстранить Глушакова от матчей основы «Спартака»
    Все новости спорта

    Кто бросит вызов «Арсеналу» и «Ворскле»?

    «Карабах» — «Ворскла». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Ворскла Футбол Украины
    Прогноз на «Карабах» — «Ворскла»
    «Ворскла» были близка к победе над «Спортингом»
    В 3-м туре Лиги Европы 25 октября азербайджанский «Карабах» примет на своем поле украинскую «Ворсклу». Матч начнется в 19:55 мск. Прогноз на «Карабах» — «Ворскла».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Карабах»

    В первом туре группового раунда Лиги Европы «Карабах» гостил у одного из фаворитов квартета E «Спортинга». Азербайджанский коллектив хватило только на один тайм с лишним — хозяева повели в счете на 54-й минуте и в итоге победили 2:0.

    Еще более разочаровывающим вышел поединок второго тура данной стадии турнира. Команда принимала на своем поле «Арсенал», но была разбита со счетом 0:3.

    На все хорошо у подопечных Курбана Курбанова и на внутренней арене, где они уступили лидерство «Нефтчи» после технического поражения на выходных от «Сабаила». Конечно, у «Карабаха» еще есть игра в запасе, но даже победа в ней не обязательно вернет ему лидерство из-за худшей разницы мячей, нежели у конкурента.

    «Ворскла»

    «Ворскла» стартовала в Лиге Европы с группового раунда. Украинскому клубу выпало испытание выездным матчем против лондонского «Арсенала», которому он проиграл, но довольно достойно — 2:4.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Уже во втором туре турнира полтавский коллектив был весьма близок к победе на своем поле над «Спортингом». Тем не менее, ведя 1:0 с 10-й по 90-ю минуту, он даже не сумел добыть ничью, проиграв 1:2.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •

    В национальном чемпионата подопечные Василия Сачко все же сдали прошлогодние позиции, когда им удалось стать третьими. После 12-ти туров сейчас клуб занимает четвертую строчку в семи очках от прошлосезонного места.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ПСВ — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  4.00
  • Прогноз на матч Брюгге — Монако
  • Сегодня в 19:55
    •  4.40
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетик
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Порту
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч ПСЖ — Наполи
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Сегодня в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Галатасарай — Шальке
  • Сегодня в 22:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Атлетико
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Завтра в 04:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Москва
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Цюрих — Байер
  • Завтра в 19:55
    •  2.08
  • Прогноз на матч Милан — Бетис
  • Завтра в 19:55
    •  2.0
  • Прогноз на матч Зенит — Бордо
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю
  • Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»
    • 22:16 21/10/2018     «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • 02:03 21/10/2018     Массимо Каррера
  • Каррера в тупике и безыдейный «Спартак»
    • 01:52 22/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Карабах» — «Ворскла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В 3-м туре Лиги Европы 25 октября азербайджанский «Карабах» примет на своем поле украинскую «Ворсклу». Матч начнется в 19:55 мск.
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный дубль Овечкина, сэйвы Варламова и гол КузнецоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября Вчера в 10:060
  • 22:47
    • «Ювентус» обыгрывает «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 22:07
    • В Риме при обрушении эскалатора пострадали болельщики ЦСКА
  • 21:50
    • «Бавария» победила АЕК в Афинах
    Марсело Футбол Трансферный дайджест. 16-22 октябряКуда уйдет защитник «Реала», сколько «Ливерпуль» хочет выручить за форварда, кто нацелился на вундеркинда из «Фенербахче» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прогулка «Сити» и «Бавария» в Греции
  • 4.98
    •
  • 08:45
    • Гвардиола: Добились потрясающего результата в Харькове
  • 08:29
    • Аллегри: Отличное выступление всей команды
  • 08:13
    • Ковач: В Афинах сложно любой команде
    Массимо Каррера Футбол Каррера зашел в тупик, но его отставка — иррациональнаРеакция спортивных СМИ на увольнение главного тренера «Спартака» 22/10/2018 в 20:100
  • 21:46
    • «Янг Бойз» и «Валенсия» сыграли вничью
  • 21:30
    • «Хоффенхайм» и «Лион» огласили составы
  • 00:11
    • «Аякс» в добавленное время вырвал победу у «Бенфики»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие