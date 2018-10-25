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    Окажутся ли «быки» сильнее «кельтов»?

    «РБ Лейпциг» — «Селтик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Футбол Германии Селтик
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Селтик»
    Тимо Вернер
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы 25 октября немецкий «РБ Лейпциг» примет на своем поле шотландский «Селтик». Матч начнется в 19:55 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Селтик».
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    «РБ Лейпциг»

    «Быки» стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы со второго раунда квалификации. На первых двух этапах отбора они не имели проблем, а вот раунд плей-офф они преодолели с большим трудом, забив решающий гол украинской «Заре» только за считанные секунды до конца противостояния (0:0 и 3:2).

    Первый матч на групповом этапе закончился для подопечных Ральфа Рангника домашним поражением от одноклубников из австрийского Зальцбурга — 2:3.

    Во втором туре «РБ Лейпциг» смог на выезде одолеть норвежский «Русенборг» со счетом 3:1. С тремя очками немецкий коллектив занимает второе место в своем квартете, опережая предстоящего оппонента по дополнительным показателям.

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    В чемпионате Германии «бело-красные» после 8 туров расположились на пятой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. На данный момент у них 6-матчевая беспроигрышная серия.

    «Селтик»

    «Кельты» начали свой поход в этой еврокубковой компании в Лиге чемпионов, где они были выбиты греческим АЕКом (1:1 и 1:2).

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    В плей-офф раунде Лиги Европы они не имели проблем с литовской «Судувой» (1:1 и 3:0). Старт в групповом этапе принес им домашнюю победу над «Русенборгом» — 1:0.

    Во втором туре шотландцы проиграли в гостях лидеру квартета австрийскому «РБ Зальцбург» со счетом 1:3, выигрывая после первого тайма. С тремя баллами «Селтик» идет на третьем месте.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На внутренней арене «зелено-белые» после девяти матчей чемпионата занимают второе место, уступая лидеру «Хартсу» шесть пунктов. В шотландском первенстве они выиграли последние четыре игры кряду.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.45.

    На победу гостей дают — 7.30, ничья оценена — в 5.30.

    Шотландцы на выезде играют не так удачно, как на своем поле. Немцы хоть и уверенно выступают при своих зрителях, но очень часто пропускают.

    Прогнозируем, что хозяева не проиграют и обе команды смогут забить. 0

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В третьем туре группового этапа Лиги Европы 25 октября немецкий «РБ Лейпциг» примет на своем поле шотландский «Селтик». Матч начнется в 19:55 по мск.
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