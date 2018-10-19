«Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 19 октября 2018 года

В одиннадцатом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Ростов». Матч пройдет в «Черкизово» 19 октября. Начало встречи — в 20:30. Прогноз на «Локомотив» — «Ростов».

«Локомотив»

Сентябрь для команды Юрия Семина выдался не слишком удачным — в рамках РПЛ москвичи на выезде проиграли «Краснодару» (1:2) и «Зениту» (3:5), сыграв дома вничью с «Динамо» (1:1), а в Лиге чемпионов стартовали с разгромного поражения от «Фенербахче» (0:3).

Под тренером «Локомотива» закачалось кресло, но «железнодорожники» сумели переломить ситуацию, вырвав непростую победу в матче Кубка России с «Балтикой» (3:2), после чего на своем поле победили «Ахмат» (2:0) в рамках РПЛ.

Октябрь начался с еврокубкового поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1), но в последнем матче «Локомотив» одержал победу над ЦСКА — 1:0.

В результате «Локомотив» с 15 очками поднялся на 7-е место. Разница мячей 11-10.

Среди травмированных у «красно-зеленых» значатся Федор Смолов, Александр Коломейцев, Мацей Рыбус и Джефферсон Фарфан.

«Ростов»

А вот футболисты «Ростова» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 18 очков. Разница забитых и пропущенных 10-4.

В августе и сентябре дончане выдали семиматчевую беспроигрышную серию, в ходе которой, свели вничью три матча подряд в российском первенстве с «Рубином», «Уралом» (по 1:1) и «Уфой» (0:0).

В рамках Кубка России дончане на выезде разгромили «Сызрань-2003» со счетом 4:0, после чего на «Открытие Арене» победили московский «Спартак» со счетом 1:0.

Но в последнем матче удачная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» со счетом 0:1.

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В прошлом сезоне «Ростов» проиграл обма матча с «Локомотивом» с одинаковым счетом 0:1. Последний раз в Черкизово ростовчане побеждали в 2015 году.

Прогноз

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,35, тогда как на ничью — 2,95, а на успех «Ростова» — 3,75.

«Локомотив» в последних матчах вырывает победы на зубах и на последних минутах, а ростовчане выдали продолжительную беспроигрышную серию. Наиболее вероятный исход матча — ничья.

У «Локо» проблемы с результативностью, а «Ростов» пропустил всего 4 мяча в сезоне — можно смело ставить на «низ», не исключено, что голов зрители не увидят.

Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,55 и ТМ 2,5 за 1,40 0