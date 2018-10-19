ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. Дубль Овечкина, передача Кузнецова, «Анахайм» вышел в лидеры на Западе Франция справилась с обновленной ГерманиейНовой Германии все еще не по зубам новая Франция Хамес РодригесДесять интересных событий международной паузы
  • 09:08
    • Бушманов пока не готов говорить об отставке
  • 08:23
    • Леонард и Дерозан успешно стартовали в регулярном чемпионате в новых клубах
  • 08:07
    • «Реал» начал переговоры с Конте
  • 21:32
    • Касаткина сыграет с Павлюченковой в четвертьфинале Кубка Кремля
  • 21:05
    • Видаля оштрафовали на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе
  • 20:11
    • Хачанов обыграл Росола и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 19:39
    • Определились все участницы Итогового турнира WTA
    Все новости спорта

    Увезет ли «Ростов» очки из Черкизово?

    «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 19 октября 2018 года

    РПЛ Футбол России Локомотив Ростов
    Прогноз на «Локомотив» — «Ростов»
    «Ростов» — «Локомотив»
    В одиннадцатом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Ростов». Матч пройдет в «Черкизово» 19 октября. Начало встречи — в 20:30. Прогноз на «Локомотив» — «Ростов».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив»

    Сентябрь для команды Юрия Семина выдался не слишком удачным — в рамках РПЛ москвичи на выезде проиграли «Краснодару» (1:2) и «Зениту» (3:5), сыграв дома вничью с «Динамо» (1:1), а в Лиге чемпионов стартовали с разгромного поражения от «Фенербахче» (0:3).

    Под тренером «Локомотива» закачалось кресло, но «железнодорожники» сумели переломить ситуацию, вырвав непростую победу в матче Кубка России с «Балтикой» (3:2), после чего на своем поле победили «Ахмат» (2:0) в рамках РПЛ.

  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
  • Реакция СМИ на результат московского дерби
  • 08/10/2018

    • Октябрь начался с еврокубкового поражения от аутсайдера Бундеслиги «Шальке» (0:1), но в последнем матче «Локомотив» одержал победу над ЦСКА — 1:0.

    В результате «Локомотив» с 15 очками поднялся на 7-е место. Разница мячей 11-10.

    Среди травмированных у «красно-зеленых» значатся Федор Смолов, Александр Коломейцев, Мацей Рыбус и Джефферсон Фарфан.

    «Ростов»

    А вот футболисты «Ростова» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 18 очков. Разница забитых и пропущенных 10-4.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В августе и сентябре дончане выдали семиматчевую беспроигрышную серию, в ходе которой, свели вничью три матча подряд в российском первенстве с «Рубином», «Уралом» (по 1:1) и «Уфой» (0:0).

    В рамках Кубка России дончане на выезде разгромили «Сызрань-2003» со счетом 4:0, после чего на «Открытие Арене» победили московский «Спартак» со счетом 1:0.

    Но в последнем матче удачная серия ростовчан прервалась домашними поражением от «Оренбурга» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    В прошлом сезоне «Ростов» проиграл обма матча с «Локомотивом» с одинаковым счетом 0:1. Последний раз в Черкизово ростовчане побеждали в 2015 году.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Семина дается коэффициент 2,35, тогда как на ничью — 2,95, а на успех «Ростова» — 3,75.

    «Локомотив» в последних матчах вырывает победы на зубах и на последних минутах, а ростовчане выдали продолжительную беспроигрышную серию. Наиболее вероятный исход матча — ничья.

    У «Локо» проблемы с результативностью, а «Ростов» пропустил всего 4 мяча в сезоне — можно смело ставить на «низ», не исключено, что голов зрители не увидят.

    Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,55 и ТМ 2,5 за 1,40 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Детройт
  • Завтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Анжи — ЦСКА
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Завтра в 19:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фортуна
  • Завтра в 21:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Завтра в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ливерпуль
  • Послезавтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Аарон Рэмзи
  • Трансферный дайджест. 9-15 октября
    • 21:54 15/10/2018     Жардим четыре года возглавлял «Монако»
  • Жардим не виноват в неудачах «Монако»
    • 02:32 13/10/2018     Тьерри Анри
  • Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
    • 17:18 14/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Локомотив» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В одиннадцатом туре российской Премьер-лиги московский «Локомотив» будет принимать на своем поле «Ростов». Матч пройдет в «Черкизово» 19 октября. Начало встречи — в 20:30.
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Лондонские невезения Моуринью. Португальцу тяжело даются игры против «Челси»Главный тренер «красных дьяволов» проиграл три последних матча на «Стэмфорд Бридж» Вчера в 12:560
  • 09:22
    • Форвард «Пари Сен-Жермен» не планирует продлевать контракт с клубом
  • 19:09
    • Матч «Рубин» — «Динамо» перенесён на 25 октября
  • 17:16
    • «Ювентус» готов выкупить Хамеса Родригеса у «Реала»
    Коннор Макдэвид Хоккей НХЛ. Рекорд Макдэвида, первые очки Киселевича, Куликова и ЗыковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 октября Вчера в 09:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли Мугуруса победную серию Ястремской?
  • 4.60
    •
  • 23:01
    • Чернышева стала серебряным призёром юношеской Олимпиады в каратэ
  • 22:52
    • Генменеджер «Фламенго» сообщил о переходе Пакеты в «Милан»
  • 22:35
    • «Химки» уступили «Фенербахче» в Евролиге
    Англия блестяще разобралась с Испанией Футбол Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальностиРеакция прессы на матч Испания — Англия Вчера в 04:020
  • 22:28
    • «Локомотив-Кубань» разгромил «Тофаш»
  • 22:08
    • УНИКС обыграл «Торино» в матче Еврокубка
  • 22:00
    • Главный тренер сборной Словении отправлен в отставку
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие