ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл Уокер на фоне пустых трибунБез болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матч Жардим четыре года возглавлял «Монако»Жардим не виноват в неудачах «Монако» Кай ХаверцВундеркинды из Германии. О них нужно знать
  • 14:52
    • Игроки «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате
  • 13:03
    • Джокович разгромил Зверева в Шанхае
  • 12:49
    • Суд арестовал имущество и счета Глушакова и его жены
  • 12:38
    • «Монако» объявил о назначении нового главного тренера
  • 10:40
    • Нурмагомедов заявил о готовности перейти в Bellator
  • 09:03
    • Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellаtor 207
  • 08:53
    • Канделаки продолжит работать на «Матч ТВ»
    Все новости спорта

    Смогут ли турки взять реванш у команды Черчесова в Сочи?

    Россия — Турция. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

    Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Турции
    Прогноз на Россия — Турция
    Россия проведет матч в Сочи
    В воскресенье, 14 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная России будет принимать Турцию в Сочи на стадионе «Фишт». Поединок начнется в 19:00 мск. Прогноз на Россия — Турция.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Россия

    Сборная России до старта домашнего мундиаля была объектом для издевок болельщиков, но результаты выступления команды сделали ее едва ли не кумирами нации.

    На ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова не просто вышли в плей-офф, но там отправили домой Испанию, после чего были близки к полуфиналу, но в серии пенальти уступили будущему финалисту — сборной Хорватии.

    Теперь российской команде предстоит доказать, что это была не случайность. Черчесов создает новый коллектив,, появилось много новых лиц, не выступавших на мундиале Это Гильерме, Шунин, Джикия, Рауш, Набиуллин, Чалов, Заболотный и другие.

    Все прогнозы на футбол

    Кроме того, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов завершили карьеру на международном уровне.

    Старт команды в Лиге наций можно назвать успешным — состоялась победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Тогда ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба. Также в сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.

    Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без голов.

    Турция

    Турецкая команда переживала непростые времена. На ЧМ-2018 туркам отобраться не удалось, они проиграли Румынии (0:2) и Албании (2:3) в товарищеских встречах — прошлый год получился откровенно темным.

    Но в этом дружина Мирчи Луческу выдала пятиматчевую серию без поражений. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах. Далее были Иран (2:1), Тунис (2:2) и Россия (1:1).

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В Лиге наций турки вновь встречались с российской сборной, но на этот раз уступили в Трабзоне — 1:2. Со шведами, тоже в сентябре, получилось уже лучше — победа 3:2 на выезде. В Сочи Турция привезла оптимальный состав — Дженк Тосун из «Эвертона», игрок «Милана» Хакан Чалханоглу и многие другие — все в строю.

    Стоит отметить, что 11 октября Турция провела товарищескую игру с Боснией и Герцеговиной (0:0). Мирча Луческу дал нагрузку своим лидерам, но не более 45 минут.

    Прогноз

    В группе 2 дивизиона В Россия и Турция провели по два матча. У команды Черчесова сейчас в активе четыре очка и первое место, у турков — три пункта и второе.

    У россиян главная проблема — вратарь, так как Акинфеев ушел, а Андрей Лунин из-за травмы на поле не выйдет. Его место займет Гильерме. Тем не менее, в родных стенах ничего не должно помешать сборной России праздновать успех, хоть и легкой прогулки однозначно ждать не стоит. Ставим на победу России с учетом форы 0 за 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Тамбов — Спартак-2
  • Сегодня в 14:30
    •  4.77
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Армавир — Балтика
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Андорра
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ирландия — Дания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нидерланды — Германия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Румыния — Сербия
  • Завтра в 16:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бенедикт Хеведес
  • Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»
    • 00:51 08/10/2018     «Реал» проиграл три из четырех последних матчей, ни разу не забив
  • «Реал» переживает кризис: семь главных причин
    • 23:59 09/10/2018     Александр Кокорин и Павел Мамаев
  • Бутырские новички. Кокорин и Мамаев арестованы
    • Вчера в 15:18
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на Россия — Турция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57. В воскресенье, 14 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная России будет принимать Турцию в Сочи на стадионе «Фишт». Поединок начнется в 19:00 мск.
    Тоже интересно
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Бутырские новички. Кокорин и Мамаев арестованыПродолжаем рассказ о самом громком скандале в российском футболе Вчера в 15:180
  • 14:38
    • Черчесов надеется, что Дзюба будет готов сыграть с Турцией
  • 14:26
    • СМИ: бельгийская прокуратура расследует трансфер Ханни в «Спартак»
  • 14:01
    • Черчесов назвал вратаря на матч с Турцией
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина, 30 сейвов Варламова и разгром чемпионаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 октября Вчера в 09:090
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Покажет ли Германия свою силу в Амстердаме?
  • 4.77
    •
  • 10:24
    • Шубенков не понимает критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева
  • 10:13
    • «СКА-Хабаровск» проиграл дома «Ротору»
  • 08:44
    • Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
    Станислав Черчесов Футбол Россия — Швеция. Оценки LiveSport.RuРедакция LiveSport.Ru в числах выражает свое впечатление от игры нашей сборной Вчера в 06:511
  • 08:17
    • Бразильские футболисты победили Саудовскую Аравию
  • 08:09
    • Сборная Бельгии обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
  • 08:29
    • Салах получил травму в матче за сборную Египта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие