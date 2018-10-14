Россия — Турция. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

В воскресенье, 14 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная России будет принимать Турцию в Сочи на стадионе «Фишт». Поединок начнется в 19:00 мск. Прогноз на Россия — Турция.

Россия

Сборная России до старта домашнего мундиаля была объектом для издевок болельщиков, но результаты выступления команды сделали ее едва ли не кумирами нации.

На ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова не просто вышли в плей-офф, но там отправили домой Испанию, после чего были близки к полуфиналу, но в серии пенальти уступили будущему финалисту — сборной Хорватии.

Теперь российской команде предстоит доказать, что это была не случайность. Черчесов создает новый коллектив,, появилось много новых лиц, не выступавших на мундиале Это Гильерме, Шунин, Джикия, Рауш, Набиуллин, Чалов, Заболотный и другие.

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Кроме того, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Александр Самедов завершили карьеру на международном уровне.

Старт команды в Лиге наций можно назвать успешным — состоялась победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Тогда ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба. Также в сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1.

Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без голов.

Турция

Турецкая команда переживала непростые времена. На ЧМ-2018 туркам отобраться не удалось, они проиграли Румынии (0:2) и Албании (2:3) в товарищеских встречах — прошлый год получился откровенно темным.

Но в этом дружина Мирчи Луческу выдала пятиматчевую серию без поражений. В марте «янычары» обыграли дома Ирландию (1:0) и на выезде упустили победу над Черногорией (2:2), пропустив на последних минутах. Далее были Иран (2:1), Тунис (2:2) и Россия (1:1).

В Лиге наций турки вновь встречались с российской сборной, но на этот раз уступили в Трабзоне — 1:2. Со шведами, тоже в сентябре, получилось уже лучше — победа 3:2 на выезде. В Сочи Турция привезла оптимальный состав — Дженк Тосун из «Эвертона», игрок «Милана» Хакан Чалханоглу и многие другие — все в строю.

Стоит отметить, что 11 октября Турция провела товарищескую игру с Боснией и Герцеговиной (0:0). Мирча Луческу дал нагрузку своим лидерам, но не более 45 минут.

Прогноз

В группе 2 дивизиона В Россия и Турция провели по два матча. У команды Черчесова сейчас в активе четыре очка и первое место, у турков — три пункта и второе.

У россиян главная проблема — вратарь, так как Акинфеев ушел, а Андрей Лунин из-за травмы на поле не выйдет. Его место займет Гильерме. Тем не менее, в родных стенах ничего не должно помешать сборной России праздновать успех, хоть и легкой прогулки однозначно ждать не стоит. Ставим на победу России с учетом форы 0 за 1,57. 0