Польша — Италия. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

14 октября в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Польши примет на своем поле сборную Италии. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Польша — Италия.

Польша

Между двумя поединками Лиги наций сборная Польши сыграла товарняк. Его результат органично вписался в печальную «картину Репина» «белых орлов». Приплыли…

В трех последних матчах команда Ежи Бженчека мучается, а не играет: две ничьи и поражение. Во всех трех матчах «бело-красные» показали примерно одинаковый уровень футбола. То есть моменты создают, даже забивают, а выиграть не могут.

Так, после двух ничьих со сборными Италии и Ирландии (по 1:1) поляки проиграли португальцам 2:3. Сопротивлялись, боролись — молодцы. Но проиграли.

На второй тайм без слез не взглянешь — ни одного удара в створ, а две из четырех попыток были дальними. И да, непосредственно с игры сборная Польши создала только три момента, остальное — после остановок в матче.

Италия

У итальянцев Репин постарался еще круче — всего одна победа в последних десяти матчах. Это уже не приплыли, это, простите, докатились.

Правда, в официальных поединках дела пока обстоят не так уж и плохо. Относительно провала, конечно же. Ведь сборная Италии хоть и занимает последнее место в группе 4, а все же имеет одно очко и слабую надежду попасть в утешительный рейтинг «вторых» сборных.

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В последнем матче команда Роберто Манчини принимала в Генуе сборную Украины. Доминировала, била, старалась, но не победила — 1:1.

Прогноз

В этом противостоянии проблемных команд мы отдаем предпочтение сборной Польши. Просто потому, что у нее этих самых проблем меньше.

Например, у поляков из-за травмы пропустит матч только знакомый нам «железнодорожник» Мацей Рыбус. Роберто Манчини, в свою очередь, не сможет рассчитывать на Симоне Дзадзу и ряд других исполнителей, от которых отказался самовольно.

Однако прогнозируем, что соперники нас удивят. Не может такая «торба» тянуться слишком долго. Когда-то должно прорвать. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что первых прорвет «Скуадра Адзурру».

Наша ставка — «1-й гол: Италия» за 1,96. 0