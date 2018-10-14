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    Репин, торба и прорыв

    Польша — Италия. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

    Лига наций Сборная Польши Сборная Италии Футбол Италии
    Прогноз на Польша — Италия
    Роберто Манчини
    14 октября в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Польши примет на своем поле сборную Италии. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Польша — Италия.
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    Польша

    Между двумя поединками Лиги наций сборная Польши сыграла товарняк. Его результат органично вписался в печальную «картину Репина» «белых орлов». Приплыли…

    В трех последних матчах команда Ежи Бженчека мучается, а не играет: две ничьи и поражение. Во всех трех матчах «бело-красные» показали примерно одинаковый уровень футбола. То есть моменты создают, даже забивают, а выиграть не могут.

    Так, после двух ничьих со сборными Италии и Ирландии (по 1:1) поляки проиграли португальцам 2:3. Сопротивлялись, боролись — молодцы. Но проиграли.

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    • На второй тайм без слез не взглянешь — ни одного удара в створ, а две из четырех попыток были дальними. И да, непосредственно с игры сборная Польши создала только три момента, остальное — после остановок в матче.

    Италия

    У итальянцев Репин постарался еще круче — всего одна победа в последних десяти матчах. Это уже не приплыли, это, простите, докатились.

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    Правда, в официальных поединках дела пока обстоят не так уж и плохо. Относительно провала, конечно же. Ведь сборная Италии хоть и занимает последнее место в группе 4, а все же имеет одно очко и слабую надежду попасть в утешительный рейтинг «вторых» сборных.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем матче команда Роберто Манчини принимала в Генуе сборную Украины. Доминировала, била, старалась, но не победила — 1:1.

    Прогноз

    В этом противостоянии проблемных команд мы отдаем предпочтение сборной Польши. Просто потому, что у нее этих самых проблем меньше.

    Например, у поляков из-за травмы пропустит матч только знакомый нам «железнодорожник» Мацей Рыбус. Роберто Манчини, в свою очередь, не сможет рассчитывать на Симоне Дзадзу и ряд других исполнителей, от которых отказался самовольно.

    Однако прогнозируем, что соперники нас удивят. Не может такая «торба» тянуться слишком долго. Когда-то должно прорвать. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что первых прорвет «Скуадра Адзурру».

    Наша ставка — «1-й гол: Италия» за 1,96. 0

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    Прогноз на Польша — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. 14 октября в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Польши примет на своем поле сборную Италии. Начало матча — в 21:45 мск.
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