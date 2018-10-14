Польша — Италия. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

Польша
Между двумя поединками Лиги наций сборная Польши сыграла товарняк. Его результат органично вписался в печальную «картину Репина» «белых орлов». Приплыли…
В трех последних матчах команда Ежи Бженчека мучается, а не играет: две ничьи и поражение. Во всех трех матчах «бело-красные» показали примерно одинаковый уровень футбола. То есть моменты создают, даже забивают, а выиграть не могут.
Так, после двух ничьих со сборными Италии и Ирландии (по 1:1) поляки проиграли португальцам 2:3. Сопротивлялись, боролись — молодцы. Но проиграли.
На второй тайм без слез не взглянешь — ни одного удара в створ, а две из четырех попыток были дальними. И да, непосредственно с игры сборная Польши создала только три момента, остальное — после остановок в матче.
Италия
У итальянцев Репин постарался еще круче — всего одна победа в последних десяти матчах. Это уже не приплыли, это, простите, докатились.
Правда, в официальных поединках дела пока обстоят не так уж и плохо. Относительно провала, конечно же. Ведь сборная Италии хоть и занимает последнее место в группе 4, а все же имеет одно очко и слабую надежду попасть в утешительный рейтинг «вторых» сборных.
В последнем матче команда Роберто Манчини принимала в Генуе сборную Украины. Доминировала, била, старалась, но не победила — 1:1.
Прогноз
В этом противостоянии проблемных команд мы отдаем предпочтение сборной Польши. Просто потому, что у нее этих самых проблем меньше.
Например, у поляков из-за травмы пропустит матч только знакомый нам «железнодорожник» Мацей Рыбус. Роберто Манчини, в свою очередь, не сможет рассчитывать на Симоне Дзадзу и ряд других исполнителей, от которых отказался самовольно.
Однако прогнозируем, что соперники нас удивят. Не может такая «торба» тянуться слишком долго. Когда-то должно прорвать. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что первых прорвет «Скуадра Адзурру».
Наша ставка — «1-й гол: Италия» за 1,96. 0