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    Чем кончится визит Испании в Кардифф?

    Уэльс — Испания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 11 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Уэльса Сборная Испании Футбол Испании
    Прогноз на Уэльс — Испания
    Луис Энрике
    В четверг, 11 октября, сборная Уэльса на своем поле будет принимать Испанию в рамках товарищеского матча. Поединок в Кардиффе начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Уэльс — Испания.
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    Уэльс

    Коллектив Райана Гиггза после провала в квалификации ЧМ-2018 и за семь последних игр допустил три поражения — будущему чемпиону мира французам (0:2, товарищеская игра), четвертьфиналисту ЧМ-2018 сборной Уругвая (0:1, товарищеская игра), а также датчанам в Лиге наций — 0:2.

    Помимо датчан в соперниках валлийцев в сентябре были ирландцы, которые не стали проблемой для Гарета Бейла и компании — 4:1. Таким образом, в Лиге наций у подопечных Гиггза есть три очка.

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    Стоит отметить, что валлийцев после товарищеской встречи с испанцами ждет куда более важное сражение с Ирландией в Дублине.

    Испания

    Луис Энрике после своего назначения затеял масштабную революцию внутри «Фурии Рохи». Начал с ротации основного состава: на выход пошли Жорди Альба, Жерар Пике, Педро и Коке, а на вход — Сусо, Родриго, Гайя и Аспас.

    Перемены были просто необходимы, ведь на ЧМ-2018 в 1/8 финала сборная России отправила европейских звезд домой.

    В первой же игре с Энрике у руля испанцы сумели одолеть англичан — 2:1. Поединок был равный, да и выводы делать рановато.

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    Тем не менее, уже во второй игре в рамках Лиги наций Испания просто уничтожила финалиста мундиаля Хорватию со счетом 6:0. Забивали все, кто пожелает, тогда как грозный соперник практически никакой остроты во владениях Де Хеа не создал.

    Пока испанцы выглядят едва ли не лучшей сборной в Лиге наций, но стоит учитывать, что игра с Уэльсом — лишь подготовка ко второй встрече с англичанами.

    Прогноз

    Последняя встреча сборных завершилась разгромной победой Уэльса со счетом 3:0. Правда, было это давно — в далеком 1985-м году.

    Ныне команды находятся на разных этажах европейского футбола. Более того, назначение Луиса Энрике придало испанцам энтузиазма — «Фурия Роха» вновь готова покорять мир. Другое дело, что матч будет товарищеским, но вряд ли ротация помешает испанцам взять свое. Ставим на победу Испании с форой -1 гол за 1,58. 0

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    Прогноз на Уэльс — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58. В четверг, 11 октября, сборная Уэльса на своем поле будет принимать Испанию в рамках товарищеского матча. Поединок в Кардиффе начнется в 21:45 по Москве.
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