Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября

В четверг, 11 октября, сборная России на своем поле примет команду Швеции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Швеция.

Россия

Сборная России успешно стартовала в Лиге наций, победив в Стамбуле команду Турции со счетом 2:1.

Ворота Серкана Кырынтылы поразили Денис Черышев и Артем Дзюба, тогда как за хозяев единственным голом отметился Сердар Азиз.

Также в сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1. Дубль оформил Алексей Ионов, еще по мячу забили Антон Заболотный, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Ранее в октябре Игорь Акинфеев заявил о завершении международной карьеры. Из-за травмы в ближайшем матче точно не сыграет Ерохин. Алан Дзагоев и Андрей Лунев должны успеть восстановиться.

Швеция

Национальная сборная Швеции пока не набрала очков в Лиге наций, поскольку в своем стартовом матче в Стокгольме потерпела поражение от Турции 2:3.

На голы Исаака Телина и Виктора Классона подопечные Мирчи Луческу ответили дублем Эмре Акбабы и Хакана Чалханоглу, переломив ход встречи.

Кроме того, в сентябре «сине-желтые» в гостях уступили команде Австрии (0:2). Автоголом отметился Филип Хеландер, еще один гол забил Давид Алаба.

Тот же Хеландер в этот раз не получил вызов в сборную, как и Никлас Хульт, Кен Сема, Сем Ларссон и Робин Куайсон.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной России — 2.00, победа сборной Швеции — 3.80, ничья — 3.50.

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После домашнего чемпионата мира, на котором подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, россияне действительно поймали кураж. Их успехи во встречах с Турцией и Чехией никак нельзя назвать случайными, поскольку они играли хорошо.

Безусловно, при поддержке родных трибун в Калининграде сборная России будет играть только на победу, но ведь и шведам сейчас отступать некуда. «Сине-желтым» крайне нужны очки, поэтому мы уверены, что без боя они не сдадутся.

Нам кажется, что без Акинфеева сборной России будет сложно отыграть на ноль, так что наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.00.

Еще один вариант, исходя из того, что хозяева считаются фаворитами, — «победа сборной России с азиатской форой -0,25» за 1.73. 0