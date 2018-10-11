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    Кому достанется победа в калининградской битве со шведами?

    Россия — Швеция. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября

    Лига наций Сборная России Футбол России Сборная Швеции
    Прогноз на Россия — Швеция
    Алексей Ионов
    В четверг, 11 октября, сборная России на своем поле примет команду Швеции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Швеция.
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    Россия

    Сборная России успешно стартовала в Лиге наций, победив в Стамбуле команду Турции со счетом 2:1.

    Ворота Серкана Кырынтылы поразили Денис Черышев и Артем Дзюба, тогда как за хозяев единственным голом отметился Сердар Азиз.

    Также в сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1. Дубль оформил Алексей Ионов, еще по мячу забили Антон Заболотный, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

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    • Ранее в октябре Игорь Акинфеев заявил о завершении международной карьеры. Из-за травмы в ближайшем матче точно не сыграет Ерохин. Алан Дзагоев и Андрей Лунев должны успеть восстановиться.

    Швеция

    Национальная сборная Швеции пока не набрала очков в Лиге наций, поскольку в своем стартовом матче в Стокгольме потерпела поражение от Турции 2:3.

    На голы Исаака Телина и Виктора Классона подопечные Мирчи Луческу ответили дублем Эмре Акбабы и Хакана Чалханоглу, переломив ход встречи.

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    Кроме того, в сентябре «сине-желтые» в гостях уступили команде Австрии (0:2). Автоголом отметился Филип Хеландер, еще один гол забил Давид Алаба.

    Тот же Хеландер в этот раз не получил вызов в сборную, как и Никлас Хульт, Кен Сема, Сем Ларссон и Робин Куайсон.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной России — 2.00, победа сборной Швеции — 3.80, ничья — 3.50.

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    После домашнего чемпионата мира, на котором подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала, россияне действительно поймали кураж. Их успехи во встречах с Турцией и Чехией никак нельзя назвать случайными, поскольку они играли хорошо.

    Безусловно, при поддержке родных трибун в Калининграде сборная России будет играть только на победу, но ведь и шведам сейчас отступать некуда. «Сине-желтым» крайне нужны очки, поэтому мы уверены, что без боя они не сдадутся.

    Нам кажется, что без Акинфеева сборной России будет сложно отыграть на ноль, так что наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.00.

    Еще один вариант, исходя из того, что хозяева считаются фаворитами, — «победа сборной России с азиатской форой -0,25» за 1.73. 0

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    Прогноз на Россия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В четверг, 11 октября, сборная России на своем поле примет команду Швеции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Калининграде, начнется в 22:45 по московскому времени.
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