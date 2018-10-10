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    Одержит ли Манчини вторую победу?

    Италия — Украина. Прогноз и ставки на товарищеский матч 10 октября

    Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Украины Футбол Украины
    Прогноз на Италия — Украина
    Роберто Манчини
    В среду, 10 октября, сборная Италии на своем поле примет национальную команду Украины в товарищеском поединке. Встреча, которая пройдет в Генуе, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Украина.
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    Италия

    При Роберто Манчини сборная Италии добилась всего лишь одной победы. В дебютном матче с новым наставником итальянцы взяли верх над командой Саудовской Аравии (2:1).

    Затем в контрольном поединке Скуадра Адзурра проиграла будущим чемпионам мира-2018 сборной Франции со счетом 1:3. Потом также в товарищеской игре Италия расписала мировую с Голландией (1:1).

    В матчах Лиги наций итальянская дружина набрала всего лишь один балл и занимает последнее место в своей группе.

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    • В стартовой встрече турнира сборная Италия поделила очки на своем поле с командой Польши (1:1), а в следующем туре уступили в гостях Португалии — 0:1.

    Украина

    Сборная Украины на данный момент имеет 7-матчевую серию без поражений. Последний раз подопечные Андрея Шевченко проигрывали год тому назад Хорватии (0:2) в отборе к ЧМ-2018.

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    После квалификации последовала серия товарищеских матчей, в которой желто-синие одержали три победы при двух ничейных результатах.

    Оба поединка в дебютном розыгрыше Лиги наций украинцы выиграли. Поочередно были повержены сборная Чехии (2:1) в гостях и команда Словакии (1:0) дома.

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    Имея 100% показатель набранных очков, Украина расположилась на первом месте в своей группе и в случае успешного исхода в следующем поединке почти обеспечит себе участие в финальной стадии Лиги наций.

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    • Последний раз эти соперники встречались в 2011 году в товарищеском матче. И тогда победу праздновали итальянцы со счетом 2:0. Всего оппоненты провели между собой семь встреч, в которых шесть раз сильнее оказывалась Италия и еще одну игру соперники свели вничью.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Италии — 1.76, победа сборной Украины — 5.10, ничья — 3.70.

    После этой игры командам предстоит провести важные матчи в Лиге наций. Италии против Польши в гостях, Украине с Чехией на своем поле. Так что, эта игра будет носить подготовительный характер.

    Но учитывая то, что матчи с украинской командой итальянцам удаются очень хорошо, прогнозируем — при своих зрителях они одержат вторую победу при Манчини. 0

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    Прогноз на Италия — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В среду, 10 октября, сборная Италии на своем поле примет национальную команду Украины в товарищеском поединке. Встреча, которая пройдет в Генуе, начнется в 21:45 по московскому времени.
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