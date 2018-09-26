«Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки на матч Примеры 26 сентября 2018 года

В шестом туре испанского первенства «Севилья» на своем поле примет «Реал». Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Севилья» — «Реал».

«Севилья»

На внутренней арене стартовавшей кампании «Севилья» показывает себя с лучшей стороны. Сперва в битве за Суперкубок андалусцы на равных противостояли «Барселоне» и только незабитый пенальти в концовке основного времени не позволил им сыграть дополнительное время.

А в двух стартовых турах Примеры было набрано четыре очка. В первом поединке был разгромлен «Райо Вальекано» (4:1), тогда как во втором дома зафиксирована ничья с одним из конкурентов «Вильярреалом» (0:0).

Несколько испортило картину поражение в дерби города от «Бетиса» (0:1) в третьем матче первенства, а также последовавшее за ним фиасок на своем поле против «Хетафе» (0:2). Тем не менее, затем подопечные Пабло Мачина выиграли матчи в Лиге Европы у «Стандарда» и Примере у «Леванте» с общим результатом 11-3, что свидетельствует о хорошей форме команды.

«Реал»

«Реал» после пяти туров чемпионата Испании идет в турнирной таблице на втором месте. «Сливочные» один раз уже потеряли очки и, имея в активе 13 очков, отстали от «Барселоны» — пока, правда, только по разнице мячей.

Подопечные Хулена Лопетеги стартовали с трех побед, однако потеряли очки в четвертом туре. Сперва «Сливочные» обыграли «Хетафе» (2:0), затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Жирону» и «Леганес», после чего сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

Тем не менее, затем игроки королевского клуба и его фанаты получили заряд хорошего настроения благодаря двум кряду победам в Лиге чемпионов и Примере, не пропустив ни одного мяча. На своем поле сперва была разбита «Рома» (3:0), а затем был повержен «Эспаньол» (1:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,75, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0