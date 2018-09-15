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    Сможет ли «Барселона» продлить победную серию?

    «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу 15 сентября 2018 года

    Футбол Испании Примера Барселона Реал Сосьедад
    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Барселона»
    Лео Месси
    В субботу, 15 сентября, в рамках четвертого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» будет принимать «Барселону». Матч пройдет на стадионе «Аноэта». Начало встречи — в 17:15 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Барселона».
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    «Реал Сссьедад»

    «Реал Сосьедад» начал новый сезон неоднозначно — в трех стартовых турах чемпионата Испании команда успела и выиграть, и проиграть, и сыграть вничью.

    В первом туре «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Вильярреал» — 2:1. Три очка команде принесли Виллиан Жозе и Хуанми Хименес. Далее в гостях подопечные Асьера Гаритано сыграли вничью с «Леганесом» — 2:2, несмотря на то, что к 17-й минуте матча вели со счетом 2:0 после голов Давида Сурутусы и Асьера Ильярраменди. В третьем туре «Сосьедад» уступил «Эйбару» — 1:2. И вновь «бело-голубые» лидировали (с пенальти отличился Виллиан Жозе), но не удержали свое преимущество.

    Таким образом, после трех туров, набрав 4 очка, «Реал Сосьедад» занимает в турнирной таблице Примеры восьмое место.

    «Барселона»

    «Барселона» стартовала в новом сезоне чуть раньше — с матча за Суперкубок Испании, в котором каталонцы обыграли «Севилью». Трофей «Барсе» принесли точные удары Жерара Пике и Усмана Дембеле.

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    В чемпионате «Барселона» стартовала со стопроцентным результатом. Причем в трех стартовых турах подопечные Эрнесто Вальверде забили 12 голов, пропустив лишь дважды.

    В первом туре «Барселона» на своем поле разгромила «Алавес» — 3:0. Дубль оформил Лео Месси, еще один мяч провел Филиппе Коутиньо. Затем на выезде скромно был обыгран «Вальядолид» — единственный в матче гол забил Дембеле. А вот в третьем туре «Барсе» удалось по-настоящему покуражиться — со счетом 8:2 каталонцы разбили «Уэску». Месси и Луис Суарес оформили по дублю, еще по голу забили Дембеле, Иван Ракитич и Хорди Альба, а также один мяч гости забили себе сами.

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    Прогноз

    «Барселона» является фаворитом матча, по мнению букмекеров. На победу каталонцев дается коэффициент 1,48. Ничья оценивается коэффициентом 5,19, а на то, что выиграет «Реал Сосьедад», дается коэффициент 6,27.

    В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Реал Сосьедад» — 4:2 на выезде и 1:0 на своем поле. Именно в прошлом сезоне каталонцам удалось прервать многолетнее проклятие стадиона «Аноэта». Сняла ли «Барселона» это проклятие окончательно или же матч прошлого сезона стал исключением из правил?

    Наш прогноз на матч — «Барселона» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 3,20. 0

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. В субботу, 15 сентября, в рамках четвертого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» будет принимать «Барселону». Матч пройдет на стадионе «Аноэта». Начало встречи — в 17:15 мск.
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