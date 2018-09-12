ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичРенессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ Джон ТерриТерри в «Спартаке»: Маркетинговый трюк плюс реальная польза Этьен КапуОни идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем
  • 17:19
    • УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в США
  • 17:04
    • WADA подтвердило факт расследования дела Черышева
  • 15:49
    • Глушаков тренировался по индивидуальной программе
  • 15:39
    • Названы претенденты на попадание в символическую сборную года
  • 13:42
    • Полузащитник сборной Англии получил травму
  • 13:26
    • Президент «Реала» видит в Надале своего преемника
  • 09:46
    • Шавло: Я бы не спешил говорить, что трансфер Терри в «Спартак» завершен
    Все новости спорта

    Что принесет встреча принципиальных соперников?

    США — Мексика. Прогноз и ставки на футбол 12 сентября 2018

    Товарищеские матчи Сборная США Сборная Мексики
    Прогноз на США — Мексика
    Фрагмент матча США — Мексика на отбор ЧМ-2018
    В среду, 12 сентября, сборная США на своем поле примет команду Мексике. Начало встречи — в 03:30 по московскому времени. Прогноз на США — Мексика.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    США

    Звездно-полосатые не пробились на ЧМ-2018, сенсационно проиграв в последнем туре финальной стадии отбора КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго (1:2) и заняли только пятое место.

    После завершения квалификации американцы провели семь товарищеских матчей. Еще в конце прошлого года расписали мировую с Португалией — 1:1.

    Затем сыграли вничью с Боснией (0:0), потом выиграли два поединка, обыграв на своем поле Парагвай (1:0) и Боливию (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Последние три поединка сборная США выиграть не может. В начале лета уступила Ирландии со счетом 1:2, через несколько дней сыграла вничью с будущим чемпионом мира Францией — 1:1, а 8 сентября американцы проиграли Бразилии — 0:2.

    Мексика

    Мексиканцы, в отличии от своего соперника, пробились на мировое первенство. Зеленые без проблем стали победителями своей зоны, опередив ближайшего преследователя на пять очков.

    На групповой стадии ЧМ трехцветные заняли второе место в своем квартете. Стартовала Мексика с сенсационной победы над Германией (1:0), во втором туре нанесла поражение Южной Корее (2:1).

    В заключительной игре группового этапа мексиканцы были разгромлены шведами со счетом 0:3, но с шестью очками пробились в 1/8 финала, где по всем статьям проиграли Бразилии — 0:2.

    После мундиаля мексиканская команда успела провести только один поединок. В США она была обыграна Уругваем с разгромным счетом — 1:4.

  • Как за Данию играли продавец, слесарь и строитель
  • В лагере участника плей-офф ЧМ-2018 возник конфликт
  • 08/09/2018

    • В минувшей отборочной компании к ЧМ мексиканцы нанесли гостевое поражение американцам со счетом 2:1, а в ответной игре оппоненты расписали мировую — 1:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа Мексики — 2.25, победа США — 3.65, ничья — 3.25.

    Зачастую поединки между этими командами приносят немалое количество забитых мячей. Скорее всего, что и эта встреча не станет исключением.

    Наш прогноз — обе забьют: да 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.92
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Шотландия — Албания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Швеция — Турция
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Португалия — Италия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сербия — Румыния
  • Сегодня в 21:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Мальта — Азербайджан
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роналдо
  • Дебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футбола
    • 18:55 05/09/2018     Серхио Агуэро
  • Как «Манчестер Сити» навсегда изменил футбол. Часть 2
    • 14:22 06/09/2018     Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций
  • Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился
    • 11:43 08/09/2018
    Прогноз на США — Мексика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В среду, 12 сентября, сборная США на своем поле примет команду Мексике. Начало встречи — в 03:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Серена Уильямс и Наоми Осака Теннис Истерика Серены затмила финал. Американка не справилась с эмоциямиСМИ — о финальном матче US Open в женском одиночном разряде Вчера в 15:020
  • 11:40
    • Сборная России определилась с формой на матч против Чехии
  • 09:15
    • Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе
  • 08:31
    • Победитель US Open Джокович поднялся на третье место в рейтинге ATP
    «Металлург» Мг Хоккей КХЛ. «Магнитка» одолела «Куньлунь», «Торпедо» дожало «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 9 сентября Вчера в 21:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ждем победы на «Ростов Арене»
  • 3.92
    •
  • 16:48
    • Защитник «Наполи» порвал крестообразную связку колена
  • 16:34
    • Гассиев не отказался от идеи перейти в тяжелый вес
  • 16:18
    • Немецкий футбольный союз продлил контракт с техническим спонсором
    Дания играла против Словакии в уникальном составе Футбол Как за Данию играли продавец, слесарь и строительВ лагере участника плей-офф ЧМ-2018 возник конфликт 08/09/2018 в 18:170
  • 08:02
    • Джокович в третий раз выиграл US Open
  • 16:02
    • Бывшего защитника «Сент-Этьена» застрелили во Франции
  • 13:09
    • Маркизио с самого начала склонялся к переходу в «Зенит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие