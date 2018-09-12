США — Мексика. Прогноз и ставки на футбол 12 сентября 2018

В среду, 12 сентября, сборная США на своем поле примет команду Мексике. Начало встречи — в 03:30 по московскому времени. Прогноз на США — Мексика.

США

Звездно-полосатые не пробились на ЧМ-2018, сенсационно проиграв в последнем туре финальной стадии отбора КОНКАКАФ Тринидад и Тобаго (1:2) и заняли только пятое место.

После завершения квалификации американцы провели семь товарищеских матчей. Еще в конце прошлого года расписали мировую с Португалией — 1:1.

Затем сыграли вничью с Боснией (0:0), потом выиграли два поединка, обыграв на своем поле Парагвай (1:0) и Боливию (3:0).

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Последние три поединка сборная США выиграть не может. В начале лета уступила Ирландии со счетом 1:2, через несколько дней сыграла вничью с будущим чемпионом мира Францией — 1:1, а 8 сентября американцы проиграли Бразилии — 0:2.

Мексика

Мексиканцы, в отличии от своего соперника, пробились на мировое первенство. Зеленые без проблем стали победителями своей зоны, опередив ближайшего преследователя на пять очков.

На групповой стадии ЧМ трехцветные заняли второе место в своем квартете. Стартовала Мексика с сенсационной победы над Германией (1:0), во втором туре нанесла поражение Южной Корее (2:1).

В заключительной игре группового этапа мексиканцы были разгромлены шведами со счетом 0:3, но с шестью очками пробились в 1/8 финала, где по всем статьям проиграли Бразилии — 0:2.

После мундиаля мексиканская команда успела провести только один поединок. В США она была обыграна Уругваем с разгромным счетом — 1:4.

В минувшей отборочной компании к ЧМ мексиканцы нанесли гостевое поражение американцам со счетом 2:1, а в ответной игре оппоненты расписали мировую — 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа Мексики — 2.25, победа США — 3.65, ничья — 3.25.

Зачастую поединки между этими командами приносят немалое количество забитых мячей. Скорее всего, что и эта встреча не станет исключением.

Наш прогноз — обе забьют: да 0