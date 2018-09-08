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    «Филины» выедут на стабильности

    Финляндия — Венгрия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Венгрии
    Прогноз на Финляндия — Венгрия
    Лукаш Градецкий
    В 1-м туре подлиги С в Лиге наций УЕФА сборная Финляндии 8 сентября примет на своем поле сборную Венгрии. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Финляндия — Венгрия.
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    Финляндия

    В своей квалификационной группе на чемпионат мира в России сборная Финляндии не смогла составить конкуренции остальным командам. Только сборная Косово выступила хуже финнов.

    Сами «филины» 10 десять матчей смогли набрать только девять очков. Причем проснулись ребята Маркку Канервы ближе к концу отбора, когда за последние четыре матча смогли обыграть Исландию с Косово (по 1:0) и выбороть ничьи против Хорватии (1:1) и Турции (2:2).

    После отборочных игр пошла череда из шести игр товарищеских. В них сборная Финляндии допустила всего одно поражение — румынам (0:2).

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    • Но сильно впечатляться не стоит, ведь остальные соперники были не самого высокого уровня. Только белорусы выделялись на фоне других оппонентов. Их, к слову, «филины» обыграли со счетом 2:0.

    Венгрия

    Не сказать, что сборная Венгрии прямо-таки провалила квалификацию чемпионата мира. Просто Швейцария и Португалия априори гораздо сильнее.

    За десять матчей команда еще Бернда Шторка смогла набрать 13 очков и заняла итоговое третье место. Правда, отставание от названых лидеров оказалось просто космическим — 14 очков.

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    Сразу после квалификации в стане «волшебных мадьяров» начали происходить непонятные вещи: главная команда страны за каких-то четыре месяца несколько раз меняла тренеров, а результаты в товарняках были ужасными.

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    • В шести контрольных поединках «Nemzeti Tizenegy» проиграли четыре раза, суммарно пропустив девять мячей. Против тех же белорусов в Бресте венгры смогли отстоять ничью 1:1. Именно отстоять, несмотря на то, что забили «мадьяры» первыми. Ведь ощутимое преимущество было на стороне хозяев поля (17-10 по ударам).

    Прогноз

    Обе команды действуют разномастно — то есть могут сыграть как «верховой» матч, так и выдать «низ». Матчи Лиги наций — это реальный шанс для обеих сборных попасть на заветное Евро-2020, ведь лидеры наверняка обойдутся стандартной квалификацией.

    Поэтому прогнозируем обоюдную осторожную игру с некоторым перевесом хозяев чисто из-за стабильности с тренерским составом.

    Наша ставка — «1Х + ТМ 3,5» за 1,59. 0

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    Прогноз на Финляндия — Венгрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59. В 1-м туре подлиги С в Лиге наций УЕФА сборная Финляндии 8 сентября примет на своем поле сборную Венгрии. Начало матча — в 19:00 мск.
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