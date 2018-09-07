Румыния — Черногория. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2018 года

В пятницу, 7 сентября, сборная Румынии на своем поле примет команду Черногории в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Илие Оана» в Плоешти, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Румыния — Черногория.

Румыния

В стартующей Лиге наций сборная Румынии оказалась в третьей по рангу Лиге С, где получила место в группе 4. Чтобы попасть в Лигу С «Желтые» необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

Соперниками подопечных Космина Контры стали сразу четыре национальные команды — помимо Черногории, это также еще Литва и Сербия.

Форма хозяев позволяет им смотреть с оптимизмом на выступления в Лиге Европы, поскольку выиграли четыре предыдущих матча, которые пришлись на контрольные поединки. Румынская сборная переиграла Израиль (2:1), Швецию (1:0), Чили (3:2) и Финляндию (2:0), в которых пропустила только три мяча.

В то же время, примечательно свое предыдущее поражение в официальном матче команда проиграла своему грядущему сопернику (0:1) в отборе на ЧМ-2018.

Черногория

Национальная команда Черногории также вынуждена пробиваться сквозь третью лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

Сделать это будет весьма непросто, ведь если Литва балканской сборной вполне по зубам, то с Румынией и Сербией придется приложить много усилий для успеха. Поскольку попадание в Лигу B обеспечивается только победой в группе, «Храбрые соколы» должны оказаться выше всех конкурентов.

Накануне старта в Лиге наций подопечные Любии Тумбаковича не могут похвастать хорошей формой. В предыдущих шести поединках команда не знает побед, в трех из которых довольствовались ничьими. Что еще тревожнее для фанатов Черногории, команда не может забить в четырех матчах кряду.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а во второй половине Румыния доведет игру до победы за 4.00. 0