ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичUS Open. Джокович обыграл Миллмана, Киз расправилась с Суарес-Наварро Гжегош Крыховяк и Бенедикт ХеведесТоп-5 летних приобретений РПЛ РоналдоДебют Руни, магия Златана и остальные: лучшие хет-трики в истории футбола
  • 10:33
    • Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе
  • 10:18
    • Абакумова согласилась с четырехлетней дисквалификацией за применение допинга
  • 08:49
    • Чернышов обвиняется в использовании ЭПО
  • 08:34
    • Федун заявил о шаманских действиях против «Спартака»
  • 08:17
    • Джокович — в полуфинале US Open
  • 08:07
    • Киз завоевала последнюю путевку в полуфинал US Open
  • 01:56
    • Нисикори пробился в полуфинал US Open
    Все новости спорта

    Румыния сохранит победную серию в матче против Черногории

    Румыния — Черногория. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 7 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Румынии
    Прогноз на Румыния — Черногория
    Румыния — фаворит матча против Черногории
    В пятницу, 7 сентября, сборная Румынии на своем поле примет команду Черногории в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Илие Оана» в Плоешти, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Румыния — Черногория.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Румыния

    В стартующей Лиге наций сборная Румынии оказалась в третьей по рангу Лиге С, где получила место в группе 4. Чтобы попасть в Лигу С «Желтые» необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно шесть матчей.

    Соперниками подопечных Космина Контры стали сразу четыре национальные команды — помимо Черногории, это также еще Литва и Сербия.

    Форма хозяев позволяет им смотреть с оптимизмом на выступления в Лиге Европы, поскольку выиграли четыре предыдущих матча, которые пришлись на контрольные поединки. Румынская сборная переиграла Израиль (2:1), Швецию (1:0), Чили (3:2) и Финляндию (2:0), в которых пропустила только три мяча.

    В то же время, примечательно свое предыдущее поражение в официальном матче команда проиграла своему грядущему сопернику (0:1) в отборе на ЧМ-2018.

    Черногория

    Национальная команда Черногории также вынуждена пробиваться сквозь третью лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам.

    Сделать это будет весьма непросто, ведь если Литва балканской сборной вполне по зубам, то с Румынией и Сербией придется приложить много усилий для успеха. Поскольку попадание в Лигу B обеспечивается только победой в группе, «Храбрые соколы» должны оказаться выше всех конкурентов.

    Накануне старта в Лиге наций подопечные Любии Тумбаковича не могут похвастать хорошей формой. В предыдущих шести поединках команда не знает побед, в трех из которых довольствовались ничьими. Что еще тревожнее для фанатов Черногории, команда не может забить в четырех матчах кряду.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а во второй половине Румыния доведет игру до победы за 4.00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.84
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Казахстан — Грузия
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвегия — Кипр
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Уэльс — Ирландия
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Словения — Болгария
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чехия — Украина
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Турция — Россия
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки
    • 00:56 03/09/2018     Клаудио Маркизио
  • Трансферный дайджест. 28 августа — 3 сентября
    • 15:17 03/09/2018     Андреас Гранквист
  • Топ-5 летних потерь РПЛ
    • Вчера в 01:31
    Прогноз на Румыния — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В пятницу, 7 сентября, сборная Румынии на своем поле примет команду Черногории в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Илие Оана» в Плоешти, начнется в 21:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Амуру», «Барыс» разгромил «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 сентября Вчера в 22:450
  • 23:17
    • Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в полуфинал US Open
  • 22:53
    • Мбаппе дисквалифицирован на три матча
  • 09:06
    • «Тоттенхэм» может провести весь сезон на «Уэмбли»
    Леон Горецка Футбол Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в ЕвропеСамые умелые и выгодные переходы футболистов межсезонья Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?
  • 4.84
    •
  • 23:50
    • Сборная Словакии разгромила Данию
  • 23:38
    • Юношеская сборная России проиграла Хорватии
  • 22:33
    • ХК «Сочи» в овертайме одолел «Куньлунь Ред Стар»
    Андреас Гранквист Футбол Топ-5 летних потерь РПЛПять игроков, без которых российский чемпионат стал заметно слабее Вчера в 01:310
  • 21:44
    • Гол Сёмина помог «Витязю» обыграть «Ак Барс»
  • 20:27
    • Осака разгромила Цуренко и вышла в полуфинал US Open
  • 20:20
    • Защитник «Спартака» вернется в строй через полгода
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие