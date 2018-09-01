ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Результаты жеребьевки«Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест Мария ШараповаUS Open. Шарапова преодолела второй круг Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019
  • 10:25
    • «Монреаль Импэкт» опережает остальных претендентов в борьбе за Маркизио
  • 10:08
    • «Уфа» подписала игрока сборной Люксембурга
  • 09:03
    • Полузащитник «Ростова» арендован аутсайдером Чемпионшипа
  • 08:12
    • Шарапова вышла в третий круг US Open
  • 08:00
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
  • 00:26
    • Федерер в трех сетах обыграл Пэра на US Open
  • 21:52
    • «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап ЛЕ
    Все новости спорта

    «Реал» не отдаст лидерство «Барселоне»

    «Реал» — «Леганес». Прогноз на матч Ла Лиги 1 сентября 2018 года

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Леганес
    Прогноз на «Реал» — «Леганес»
    Лопетеги удалось наладить игру в обороне «Реала»
    В субботу, 1 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Испании: «Реал» будет принимать «Леганес». Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Реал» — «Леганес».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Реал»

    При всей грандиозности успеха «Реала» в последние пять сезонов, когда были выиграны четыре Лиги чемпионов, в клубе не могут не обращать внимания на неудачи в испанском первенстве. Здесь королевский клуб наоборот имеет мало оснований для восхищения собой, ведь за предыдущие 10 лет команда лишь дважды была чемпионом страны. Поскольку за это же время ненавистная «Барселона» выигрывала Примеру семь раз, эта ситуация вынуждает Мадрид переключиться на внутренние дела если не полностью, то с большим рвением, чем это происходило в минувшую декаду.

    Судя по тем изменениям, что наблюдаются со «Сливочными» после минувшей кампании, сейчас они как никогда лучше готовы к завоеванию золотых медалей. Во-первых, потому, что после столь больших успехов в Европе больший голод наверняка ощущается в отношении чемпионского титула, а во-вторых, уход Криштиану Роналду заставил нового наставника Хулена Лопетеги перестроить игру коллектива так, чтобы тот меньше зависел от той кучи голов, что забивал португалец, а это возможно лишь за счет более надежной обороны. Вот и получается, что теперь «Реал» начал проигрывать кубковые финалы (Суперкубок УЕФА), но стабильно выигрывать у середняков Ла Лиги — «Хетафе» (2:0) и «Жироны» (4:1), благодаря чему и вышел в лидеры.

    «Леганес»

    Стартовавший сезон стал уже третьим кряду для «Леганеса» в элитном дивизионе Испании, и несмотря на это, пока еще рано говорить, что клуб закрепился в Примере. Так, в своей дебютной кампании команда из пригорода Мадрида заняла первое место над зоной вылета — 17-е, опередив конкурента с 18-й строчки на четыре очка. Спустя год коллектив Асьера Гаритано финишировал на этой же позиции, и только отрыв в 14 баллов может свидетельствовать о каком-никаком прогрессе, но все равно говорит о зыбкости его прописки в элите.

    Вероятно, более явного улучшений ситуации можно ожидать в связи с приходом нового главного тренера, которым стал Мануэль Пеллегрино. Во всяком случае ни одного предсезонного поединка из шести «Леганес» проиграл, хотя уже в первом туре уступил на выезде «Атлетику» (1:2), где, впрочем, нередко проигрывают даже гранды. Первый пункт был набран командой во втором туре против «Реал Сосьедада» на своем поле, что удалось благодаря позднему голу от Набиля Эль Жара.

    Прогноз

    Букмекеры мало верят в гостей, коэффициент на победу которых равен 21,00, тогда как успех хозяев оценивается в 1,10, а ничья — в 9,50. Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше двух голов, больше трех карточек и больше 10 угловых за 4,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Сегодня в 19:30
    •  6.56
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 21:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Сегодня в 21:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Завтра в 14:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
    • 17:30 28/08/2018     Фрагмент матча
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
    • 10:13 25/08/2018     «Локомотив»
  • Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются
    • 01:56 27/08/2018
    Прогноз на «Реал» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В субботу, 1 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Испании: «Реал» будет принимать «Леганес». Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 21:45 мск.
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Касаткина и Звонарева вылетелиОбзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:360
  • 20:15
    • «Локо» сыграет в ЛЧ с «Порту» и «Шальке», ЦСКА — с «Реалом» и «Ромой»
  • 10:38
    • «Ренн» арендовал форварда «Торино»
  • 08:31
    • Джокович одолел Сандгрена во втором круге US Open
    Футболисты «Эвертона» Футбол Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандамНовый сезон в чемпионате Англии набирает обороты. От кого ждать сюрпризов? Вчера в 16:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» настроен решительно
  • 6.56
    •
  • 08:22
    • Цуренко обыграла Возняцки на Открытом чемпионата США
  • 00:46
    • «Севилья» и «Селтик» вышли в групповой этап Лиги Европы
  • 00:16
    • Кузяев: Со «Спартаком» покажем совершенно другую игру
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 20:080
  • 22:35
    • Ласицкене победила в Финале Бриллиантовой лиги
  • 21:37
    • Звонарёва уступила Соболенко на Открытом чемпионате США
  • 21:30
    • Касаткина проиграла Саснович во втором круге US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие