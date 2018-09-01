«Реал» — «Леганес». Прогноз на матч Ла Лиги 1 сентября 2018 года

В субботу, 1 сентября, состоится матч третьего тура чемпионата Испании: «Реал» будет принимать «Леганес». Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Реал» — «Леганес».

«Реал»

При всей грандиозности успеха «Реала» в последние пять сезонов, когда были выиграны четыре Лиги чемпионов, в клубе не могут не обращать внимания на неудачи в испанском первенстве. Здесь королевский клуб наоборот имеет мало оснований для восхищения собой, ведь за предыдущие 10 лет команда лишь дважды была чемпионом страны. Поскольку за это же время ненавистная «Барселона» выигрывала Примеру семь раз, эта ситуация вынуждает Мадрид переключиться на внутренние дела если не полностью, то с большим рвением, чем это происходило в минувшую декаду.

Судя по тем изменениям, что наблюдаются со «Сливочными» после минувшей кампании, сейчас они как никогда лучше готовы к завоеванию золотых медалей. Во-первых, потому, что после столь больших успехов в Европе больший голод наверняка ощущается в отношении чемпионского титула, а во-вторых, уход Криштиану Роналду заставил нового наставника Хулена Лопетеги перестроить игру коллектива так, чтобы тот меньше зависел от той кучи голов, что забивал португалец, а это возможно лишь за счет более надежной обороны. Вот и получается, что теперь «Реал» начал проигрывать кубковые финалы (Суперкубок УЕФА), но стабильно выигрывать у середняков Ла Лиги — «Хетафе» (2:0) и «Жироны» (4:1), благодаря чему и вышел в лидеры.

«Леганес»

Стартовавший сезон стал уже третьим кряду для «Леганеса» в элитном дивизионе Испании, и несмотря на это, пока еще рано говорить, что клуб закрепился в Примере. Так, в своей дебютной кампании команда из пригорода Мадрида заняла первое место над зоной вылета — 17-е, опередив конкурента с 18-й строчки на четыре очка. Спустя год коллектив Асьера Гаритано финишировал на этой же позиции, и только отрыв в 14 баллов может свидетельствовать о каком-никаком прогрессе, но все равно говорит о зыбкости его прописки в элите.

Вероятно, более явного улучшений ситуации можно ожидать в связи с приходом нового главного тренера, которым стал Мануэль Пеллегрино. Во всяком случае ни одного предсезонного поединка из шести «Леганес» проиграл, хотя уже в первом туре уступил на выезде «Атлетику» (1:2), где, впрочем, нередко проигрывают даже гранды. Первый пункт был набран командой во втором туре против «Реал Сосьедада» на своем поле, что удалось благодаря позднему голу от Набиля Эль Жара.

Прогноз

Букмекеры мало верят в гостей, коэффициент на победу которых равен 21,00, тогда как успех хозяев оценивается в 1,10, а ничья — в 9,50. Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше двух голов, больше трех карточек и больше 10 угловых за 4,50. 0