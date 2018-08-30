РБ «Лейпциг» — «Заря». Прогноз на матч Лиги Европы 30 августа 2018 года

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы немецкий РБ «Лейпциг» будет принимать украинскую «Зарю». Матч пройдет 30 августа на «Ред Булл Арене». Начало встречи — в 19:30. Прогноз на РБ «Лейпциг» — «Заря».

РБ «Лейпциг»

РБ «Лейпциг» до встречи с «Зарей» прошел уже два раунда квалификации Лиги Европы. Немецкий клуб, который в прошлом сезоне занял в Бундеслиге шестое место, поочередно прошел шведский «Хеккен» и румынский «КСУ Крайова».

Обе стадии команда Ральфа Рангника преодолела по одинаковому сценарию — победа дома и ничья на выезде: 4:0 и 1:1 против «Хеккена», а затем 3:1 и 1:1 против «КСУ Крайова».

На внутренней арене команда успела пройти один раунд Кубка Германии, со счетом 3:1 обыграв «Викторию Кельн», а также стартовать в национальном первенстве. Уже после матча против «Зари» «Лейпциг» на выезде был разгромлен дортмундской «Боруссией» — 1:4.

«Заря»

Луганский клуб, который прошлый чемпионат Украины завершил на четвертой позиции, стартовал в квалификации Лиги Европы с третьего раунда и сенсационно прошел «Брагу».

Матч в Запорожье, где «Заря» проводит домашние поединки, завершился вничью 1:1, после чего подопечные Юрия Вернидуба сумели дважды отличиться в Португалии, причем оба раза отыгрывались — 2:2. Таким образом, дальше «Заря» пошла за счет правила выездного гола.

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В чемпионате Украины «Заря» провела уже шесть матчей и выступает пока с переменным успехом — две победы, две ничьи и два поражения, 8 очков и пятое место в турнирной таблице.

В УПЛ «Заря» обыграла «Мариуполь» (2:1), проиграла «Александрии» (0:1), сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1), одержала победу над «Карпатами» (1:0), затем разошлась миром с «Олимпиком» (0:0), а между матчами против «Лейпцига», не успев восстановиться и использовав серьезную ротацию, проиграла новичку элитного дивизиона «Десне» (0:2).

Прогноз

Неделю назад «Заря» и РБ «Лейпциг» в Запорожье сыграли вничью — 0:0. Причем для луганского клуба этот результат был поистине героическим — большую часть матча команда провела в меньшинстве после удаления Богдана Леднева.

Букмекеры считают «Лейпциг» безоговорочным фаворитом ответного матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,19, тогда как на ничью — 6,80, а на победу гостей — 15,00.

Стоит отметить, что немецкий клуб уверенно играет на своем поле, крайне редко не забивая.

Матч будет развиваться по сценарию, который не сложно спрогнозировать — хозяева будут пытаться взломать насыщенную оборону «Зари», а гости попытаются использовать свои шансы на контратаках, а также при стандартах у ворот соперника. Если же «Заря» пропустит первой, то попытается пойти вперед, чем обязательно воспользуются хозяева. Забивать нужно обеим командам, и шансы будут возникать у обоих ворот.

Наш прогноз — ставка на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,65. 0