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    «Динамо» Минск — «Зенит». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 9 августа

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Прогноз на «Динамо» Минск — «Зенит»
    Артем Дзюба
    В четверг, 9 августа, минское «Динамо» на своем поле примет петербургский «Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в столице Белоруссии, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Минск — «Зенит».
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    «Динамо»

    В текущем розыгрыше Лиги Европы минское «Динамо» стартовало с первого квалификационного раунда. Соперником подопечных Сергея Гуренко стал североирландский «Дерри Сити», у которого они выиграли в гостях 2:0, но проиграли дома 1:2.

    Во втором раунде динамовцы встречались со словацким клубом «ДАК 1904» и одержали две победы — 3:1 и 4:1.

    В чемпионате Белоруссии «Динамо» на данный момент занимает второе место. От лидирующего БАТЭ оно отстает на семь очков, но имеет игру в запасе. Четыре последние встречи «бело-синие» выиграли.

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    Что касается Кубка Белоруссии, то в нем динамовцы разгромили БГАТУ со счетом 7:0 и уверенно вышли в 1/8 финала.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» в текущем сезоне в еврокубках еще не играл, но успел стартовать в российской Премьер-лиге.

    В первом туре национального первенства «сине-бело-голубые» в гостях нанесли поражение «Енисею» (2:0) благодаря голам Артема Дзюбы и Далера Кузяева.

    Во втором туре «Зенит» с некоторыми проблемами, но все же одолел тульский «Арсенал» (1:0), в воротах которого расписался Олег Шатов.

    В последних товарищеских матчах питерцы обыграли «Грассхопперс» (2:0) и «Дженоа» (3:2), а также сыграли вничью с «Интером» (3:3).

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1,55, победа «Динамо» — 6,40, ничья — 4,00.

    «Сине-бело-голубые» начали текущий сезон не так мощно, как, возможно, хотелось бы болельщикам. Однако свои очки они набирают, да и тренер заявляет о том, что внутри коллектива царит просто отличное настроение.

    Если не случится ничего непредвиденного, то «Зенит» должен в Минске не просто побеждать, а делать серьезную заявку на выход в следующий раунд.

    Конечно, «Динамо» не стоит недооценивать, но и переоценивать эту команду, в которой преимущественно играют малоизвестные белорусы и несколько балканцев, мы бы не стали.

    «Зенит» по именам на несколько порядков выше соперника, поэтому мы прогнозируем «победу гостей с форой -1» за 1,92.

    Другой вариант — «индивидуальный тотал "Зенита" больше 1,5» за 1,75. «Динамо» пропускало в трех матчах Лиги Европы текущего сезона, хотя соперники у него были явно слабее петербуржцев. 0

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    Прогнозы на футбол. Прогноз на «Динамо» Минск — «Зенит». В четверг, 9 августа, минское «Динамо» на своем поле примет петербургский «Зенит» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в столице Белоруссии, начнется в 20:00 по московскому времени.
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