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    «Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 3 августа

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Шахтер Донецк
    Прогноз на «Динамо» Киев — «Шахтер»
    В пятницу, 3 августа, киевское «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером» в матче третьего тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Киев — «Шахтер».
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    «Динамо»

    Киевское «Динамо» в двух стартовых турах нового сезона чемпионата Украины набрало максимально возможные шесть очков.

    Впрочем, победы подопечным Александра Хацкевича дались очень непросто. В первом туре они одолели полтавскую «Ворсклу» (1:0) благодаря автоголу Ардина Даллку.

    А во втором туре «сине-белые» долго мучились со «Львовом» (1:0), забив единственный гол на второй добавленной минуте ко второму тайму.

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    Перед стартом Премьер-лиги «Динамо» также успело завоевать Суперкубок, обыграв как раз донецкий «Шахтер» (1:0). Победный гол тогда забил Виталий Буяльский.

    «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» в двух стартовых турах тоже набрал шесть очков, забив при этом большее количество мячей, что позволяет ему занимать первое место в турнирной таблице.

    «Горняки» начали чемпионат с победы над черниговской «Десной» (2:0), ворота которой поразили Жуниор Мораес (31) и Марлос (55).

    Во втором туре команда Паулу Фонсеки расправилась с киевским «Арсеналом» (3:0) усилиями Мораеса, Фернандо и Тайсона.

    В матче за Суперкубок с «Динамо» донецкая команда владела инициативой, больше контролировала мяч, чаще била по воротам, но пробить Дениса Бойко не смогла.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 3,00, победа «Шахтера» — 2,30, ничья — 3,30.

    Действительно, в начале сезона «горняки» смотрятся предпочтительнее. Их бразильская атака часто забивает, тогда как у киевлян с этим возникают трудности.

    Форвард «сине-белых» Артем Беседин пока играет неубедительно, а особой замены у него нет, разве что молодой Назарий Русин.

    Несмотря на статус гостей, ждем от «Шахтера» более активной игры и нацеленности на реванш, поэтому предлагаем брать чистую победу или же нулевую фору, которая снизит коэффициент до 1,67.

    Учитывая проблемы «Динамо» в атаке можно взять «индивидуальный тотал хозяев меньше 1» за 2,03, тем более что эта ставка предполагает возврат при одном голе киевлян. 0

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