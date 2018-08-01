«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 1 августа

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В среду, 1 августа, «Барселона» сыграет с «Ромой» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая состоится в Арлингтоне (США), начнется в 05:05 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Рома».

«Барселона»

Каталонцы в прошлом сезоне на внутренней арене выиграли все трофеи (чемпионат и Кубок Короля), но в Лиге чемпионов прекратили борьбу на стадии четвертьфинала, проиграв своему предстоящему сопернику.

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В первом поединке, который прошел в Испании, «сине-гранатовые» разгромили «Рому» со счетом 4:1, но в ответной встрече «волки» взяли реванш — 3:0, и за счет гола, забитого на выезде, прошли дальше.

По окончании сезона «Барселону» покинул легендарный полузащитник Андрес Иньеста. Бразилец Паулиньо вернулся в Китай. Из приобретений стоит выделить покупку Артура и Малкона.

На МКЧ каталонцы успели провести один поединок. 29 августа они встречались с английским «Тоттенхэмом». Основное время закончилось со счетом 2:2, а в послематчевых пенальти удачливее оказался испанский клуб — 5:3.

«Рома»

Римляне в минувшем сезоне заняли третье место в чемпионате Италии и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Ливерпулю» — 2:5 и 4:2.

В межсезонье команда Ди Франческо сыграла в двух контрольных поединках. Сначала разгромила «Латину» со счетом 9:0, а затем расписала мировую с «Авеллино» — 1:1.

В летнее трансферное окно были проданы полузащитник Раджа Наингголан в «Интер» и голкипер Алисон в «Ливерпуль» за рекордную сумму. Также клуб сделал ряд приобретений — Пасторе, Сантон, Клюйверт и Чорич.

«Волки» на этом турнире уже успели провести одну игру. Они были разгромлены английским «Тоттенхэмом» со счетом 1:4, сумев первыми отличиться уже на 3-й минуте матча.

Прогноз

В предстоящей встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение итальянцам, оценивая их победу коэффициентом в 2,25.

На победу «Барселоны» предлагают — 2,90, ничья — 3,80.

Международного кубка чемпионов — это предсезонный турнир, в котором наставники просматривают наибольшее количество футболистов. Отсюда, большое количество забитых мячей на этом турнире.

Советуем в этой игре рискнуть и поставить — забьют голы в обоих таймах: обе команды за 8,40. 0