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    «СКА-Хабаровск» легко разберется с краснодарскими дублерами

    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 22 июля

    ФНЛ Футбол России СКА-Хабаровск
    Прогноз на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне будет пытаться вернуться в РФПЛ
    В воскресенье, 22 июля, в рамках второго тура нового сезона ФНЛ меду собой сыграют «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск». Матч пройдет в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск».
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    «Краснодар-2»

    Краснодарцы достойно дебютировали в ФНЛ, вырвав на 93-й минуте ничью против «Сибири» (1:1).

    После этого матча наставник «бычков» Александр Нагорный заявил, что его подопечные теперь знают свои возможности и способны противостоять старожилам лиги с позиции силы, демонстрируя атакующий футбол.

    Да и состав у команды очень приличный, поэтому основания говорить подобное у главного тренера есть. В основе не было ни одного совсем «зеленого» игрока, а ребята вроде Ивана Таранова (32 года), Николая Маркова (33 года) и Анатолия Катрича (24 года) способны делать разницу на поле. Последний становился чемпионом ФНЛ сезона 2016/17 и лучшим хавбеком того розыгрыша, отдав 10 голевых передач.

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    При этом не стоит забывать, что это вторая команда «Краснодара», а это значит, что и цели у нее — вовсе не борьба за выход в РФПЛ, а обкатка футболистов под основную обойму клуба, в том числе и молодых.

    «СКА-Хабаровск»

    У хабаровчан ситуация иная. Команда вернулась в ФНЛ после года выступлений в элитном дивизионе. Коллектив все еще закален противостояниями с сильнейшими, что было наглядно продемонстрировано в первом туре.

    В Хабаровске подопечным Передни удалось разгромить «Армавир» со счетом 3:0. Мяч, забитый Константином Базелюком, стал для армейцев вообще первым в 2018 году — в последний раз они брали чужие ворота 9 декабря в Казани, когда огорчили «Рубин». Базелюк, который арендован у ЦСКА, в итоге оформил дубль, а точку поставил ударом с линии штрафной защитник Максим Ненахов, который прибыл на правах аренды из ЦСКА.

    В целом команда, как это обычно бывает в случае понижения/повышения, ощутимо изменилась. Состав пополнили Денис Дедечко, Артем Леонов, Николай Радченко и другие, а в ближайших турах будет сформировано новое лицо коллектива.

    Прогноз

    Второй состав краснодарцев неплохо проявил себя в стартовой игре сезона, но «СКА-Хабаровск» — не просто старожилы, эта команда еще вчера играла в элите.

    «Армейцы» подтвердили свой класс против «Армавира». Считаем, что и в этот раз у команды Сергея Передни проблем не возникнет. Предлагаем поставить на победу «СКА-Хабаровска» с форой -1 гол за 2,11. 0

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    Футбол. Прогноз на «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». В воскресенье, 22 июля, в рамках второго тура нового сезона ФНЛ меду собой сыграют «Краснодар-2» и «СКА-Хабаровск». Матч пройдет в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск.
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