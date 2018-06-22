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    Сербия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч группового раунда чемпионата мира по футболу 22 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Сборная Швейцарии
    Прогноз на Сербия – Швейцария
    Джердан Шакири
    Во втором туре группы Е на чемпионате мира 2018 сборная Сербии 22 июня примет сборную Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Москве. Прогноз на Сербия – Швейцария.
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    Сербия

    «Белые орлы» не без вопросов выиграли отборочную группу D в европейской квалификации. Опередили Ирландию лишь на два очка, но добились хорошей разницы мячей (+10).

    Подготовка прошла ровно, за исключением проигранных матчей против Марокко (1:2) и Чили (0:1). Однако соперники в товарищеских матчах были не экстра- и даже не просто среднего уровня. Только сборную Южной Кореи можно отнести к более-менее серьезным командам.

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    • Возможно, именно это и помешало сборной Сербии показать уровень в первом матче чемпионата мира против Коста-Рики. Несмотря на победу 1:0, подопечные Младена Крстаича не могут занести этот матч себе в актив: половина ударов была из-за штрафной, а в створ попало только 30% ударов.

    Швейцария

    Швейцария, наоборот, вполне может считать игру против бразильцев удачной. Заметьте: не успешной, а именно удачной. Потому что практически всю игру «крестоносцы» провели на своей половине поля.

    При этом умудрились отквитать мяч Коутиньо. Во многом благодаря Бехрами и Джаке сборная Бразилии не смогла попасть в створ ворот Зоммера более одного раза за первый тайм.

    Но вторая половина прошла ураганом по оборонительным редутам швейцарцев: 15 ударов, 15 штрафных и 5 угловых. Однако эффективность действий южноамериканских футболистов по-прежнему была нулевой.

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    Сама же сборная Швейцарии подойти близко не могла и стреляла издали: три удара из шести были из-за пределов штрафной площадки.

    Прогноз

    В этой игре будет что-то среднее между противостояние с бразильцами и с Японцами, с которыми швейцарцы играли в подготовительном матче. Тогда «крестоносцы» создали достаточно моментов, но большой брак не позволил забить более двух мячей.

    Думаем, что свой гол Швейцария забьет, но больше двух влететь не должно. Наша ставка – «ИТ2: 1-2 гола» за 1,67.

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    Футбол. Прогноз на Сербия – Швейцария. Во втором туре группы Е на чемпионате мира 2018 сборная Сербии 22 июня примет сборную Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Москве.
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