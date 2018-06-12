Разминка на соседях

Во вторник, 12 июня, сборная Польши в Варшаве примет национальную команду Литвы в товарищеском матче. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Польша — Литва.

Польша

Поляки без особых усилий стали победителями в своей отборочной группе и получили путевку на мундиаль. В 10-ти поединках они одержали 8-мь побед, 1-н раз сыграли вничью и 1-н матч проиграли, разница мячей — 28:14.

И теперь на полях России «белые орлы» за выход из квартета поспорят с Сенегалом, Колумбией и Японией. Стартовый поединок они проведут против африканцев 19 июня.

После завершения квалификации сборная Польши провела 5-ть контрольных поединков, в котором одержала только 1-ну победу. В конце марта переиграли Корею со счетом 3:2.

8 июня поляки на своем поле принимали сборную Чили. И ведя по ходу поединка в 2-а мяча не смогли удержать преимущество, встреча завершилась со счетом 2:2.

Литва

Литовская дружина в прошедшей отборочной компании к ЧМ в своей группе заняла 5-е место из 6-ти команд. Литва смогла одержать победу только в 1-м поединке (дома против Мальты — 2:0).

Также литовцы еще 3-и встречи свели вничью. На своем поле со Словенией (2:2), и в гостях с Шотландией (1:1) и Мальтой (1:1).

В этом году сборная Литвы провела 5-ть матчей. В марте сначала проиграла Грузии (0:4), а затем одолела Армению (1:0).

Приняла участие в Балтийском Кубке, где проиграла Эстонии (0:2) и сыграла вничью с Латвией (1:1). А также несколько дней тому назад уступила Ирану в контрольном поединке со счетом 0:1.

Последний раз соперники играли между собой 2-а года тому назад. И тогда поляки на своем поле в товарищеской игре не смогли переиграть соседей — 0:0.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом сборную Польши, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,27.

На победу сборной Литвы предлагают 13,50, а ничью оценивают с коэффициентом 5,60.

Поляки 2-а года тому назад в контрольной игре (при подготовке к Евро-2016) не смогли одолеть своего географического соседа — 0:0. Не исключено, что и этот поединок не принесет большого количества забитых мячей, но все же верим в победу Польши. Наш прогноз на этот матч — Польша победит и ТМ 3,5 за 2,10.