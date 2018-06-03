Продлится ли победная серия «инков» в матче с саудовскими «орлами»?

В воскресенье, 3 июня, сборная Саудовской Аравии примет национальную команду Перу в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в швейцарском Санкт-Галлене, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Саудовская Аравия — Перу.

Саудовская Аравия

«Соколы» без проблем прошли отбор и добыли путёвку на ЧМ-2018. Дружина Хуана Антонио Пицци провела в этому году целый ряд товарищеских матчей, показавших, что на своем поле команда играет куда увереннее, чем на выезде.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Разгромив на своем поле Молдавию (3:0), аравийцы были жестоко биты на выезде Ираном (1:4). Вернувшись домой, подопечные Пицци сыграли боевую ничью с Украиной (1:1), но на выезде снова были разгромлены Бельгией (4:0).

Два следующих матча «соколы» провели в мае дома, обыграв с одинаковым счетом 2:0 сначала Алжир, а потом Грецию.

В последнем матче саудиты встречались с командой Италии. «Скуадра Адзурра» уверенно вела игру, забив два мяча, но в концовке матча слишком расслабилась, пойдя в атаку большими силами и получил контратаку, приведшую к голу — 1:2. Более того, в концовке встречи подопечные Пицци и вовсе могли сравнять счет, если бы не Доннарума.

Перу

Сборная Перу пробилась на предстоящий чемпионат мира, обыграв в межконтинентальном плей-офф победителя зоны Океания Новую Зеландию (0:0, 2:0).

В марте этого года подопечные Рикардо Гарека провели 2-а контрольных поединка в США: сначала перуанцы взяли верх над сборной Хорватией со счетом 2:0, а затем переиграли Исландию — 3:1.

Накануне мундиаля в стане инков отличные новости. Хосе Герреро — главный нападающий перуанцев таки сможет сыграть на чемпионате мира. Его тяжба с ВАДА в КАС временно приостановлена и дисквалификация не действует на время мирового форума

В мае, без Герреро, сборная Перу без проблем разобралась с шотландцами — 2:0. Отметим гол игрока «Локомотива» Джефферсона Фарфана, который вместе с Герреро является главной ударной силой сборной. Эта победа стала 4-й подряд для латиноамериканцев.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Перу, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,57.

За успех Саудовской Аравии предлагают 6,5, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,75.

«Инки» являются фаворитами, наверняка будут владеть инициативой, однако победа их будет непростой, потому что они переживают период акклиматизации. Саудиты забили в шести из семи последних матчах, но перуанцы пропустили лишь раз в последних пяти встречах и скорее всего сумеют сохранить свои ворота в безопасности.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,53 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,57, а также европейский гандикап «победа Саудовской Аравии +2 гола» — за 1,36.