«Наполи» — «Кротоне». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 мая

«Наполи»

Футболисты Маурицио Сарри застолбили за собой 2-е место в турнирной таблице, набрав в 37-ми поединках 88-м очков.

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«Партенопейцы» в последних 3-х поединках набрали только 4-е балла. В 35-м туре они были разгромлены «Фиорентиной» (0:3) в гостях. Затем на своем поле расписали мировую с «Торино» (2:2). А в последнем игровом дне на выезде одолели «Сампдорию» со счетом 2:0.

Домашние матчи чемпионата Италии принесли «Наполи» в этом сезоне 13-ть побед, 3-и ничьи и 2-а поражения, разница мячей — 41:17.

«Кротоне»

«Акулы» на данный момент находятся на 18-м месте (зона вылета), имея в своем активе 35-ть очков. Они только по дополнительным показателям уступают СПАЛу.

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Команда Вальтера Дзенги за последние 5-ть матчей проиграла только в одном поединке. В игре 36-го тура «Кротоне» на выезде уступил «Кьево» со счетом 1:2.

Еще в 2-х поединках «пифагорейцы» одержали победы над «Удинезе» (2:1) в гостях и «Сассуоло» (4:1) дома. Также 2-е домашние встречи свели вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Лацио» (2:2).

На выезде в этом сезоне «акулы» одержали только 3-и виктории, 2-а раза сыграли вничью и 13-ть поединков проиграли, разница мячей — 16:40.

2,95Первый гол забьет «Кротоне»

Между собой оппоненты в Серии А провели только 3-и матча. Во всех этих встречах верх брал «Наполи» (2:1, 3:0 и 1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1,51, победа «Кротоне» — 6,10, ничья – 5,10.

В этом поединке сойдутся совсем немотивированные хозяева поля и аутсайдер, который борется за выживание. И скорее всего, инстинкт сохранения добавить гостям дополнительные силы.

Победу они может и не одержат, но свой гол забить должны. Рискнем предположить, что «Кротоне» забьет первым в этом матче.

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