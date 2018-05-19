«Кан» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Франции 19 мая

«Кан»

Футболистам Патриса Гаранда для того, чтобы обезопасить себя от участия в переходных матчах, будет достаточно набрать одно очко в предстоящем поединке.

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В 37-ми встречах Лиги 1 «нормандцы» набрали 37-м баллов. Они опережают 18-ю «Тулузу» на 3-и очка, но имеют значительно худшую разницу мячей (-25 против -17). Прямой вылет «Кану» не грозит, т.к. от 19-го «Труа» он оторвался на 4-е пункта.

«Красно-синие» имеют серию из 9-ти матчей без побед. Последнюю свою викторию они праздновали еще в начале марта (дома обыграли «Страсбур» — 2:0). Последние 3-и игры французского первенства канцы проиграли.

На своем поле в этом сезоне «Кан» одержал 7-мь побед, 4-е раза сыграл вничью и 7-мь поединков проиграл, разница забитых и пропущенных — 17:19.

В лазарете команды находится полузащитник Венсан Бесса. Из-за дисквалификации не сыграют защитник Ромен Женевуа и полузащитник Исмаэль Диоманде.

ПСЖ

Парижане, после того как в 33-м туре оформили очередное чемпионство, смогли одержать победу только в одной игре чемпионата. Обыграли на выезде «Бордо» со счетом 1:0.

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Затем в рамках французского первенства ПСЖ 2-а поединка свел вничью («Генгамом» и «Амьеном» — с одинаковым результатом — 2:2). А в крайнем игровом дне «красно-синие» на своем поле уступили «Ренну» со счетом 0:2.

В гостях в этом сезоне ПСЖ проиграл только в 2-х поединках. Еще 4-е игры свел вничью и 12-ть матчей выиграл, разница мячей — 38:14.

Не сыграют в предстоящем поединке защитники Дани Алвес и Тьяго Силва, полузащитники Марко Верратти и Хатем Бен Арфа, а также нападающие Эдинсон Кавани и Неймар.

2,181Х

За последние 3-и сезона «Кан» на своем поле неизменно проигрывал ПСЖ (0:2, 0:3 и 0:6). В этом сезоне оппоненты успели провести 2-а поединка. В рамках чемпионата в Париже ПСЖ выиграл — 3:1, и в финале Кубка лиги парижане одержали победу со таким же счетом.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ПСЖ, оценивая победу гостей с коэффициентом 1,69.

За успех «Кана» предлагают 5,10, а ничью оценивают с коэффициентом 3,90.

Хозяевам, для обеспечения места в Лиги 1, будет достаточно набрать одно очко в матче с немотивированным соперником. Мы считает, что «Кан» на своем поле сможет не проиграть ПСЖ и сохранить прописку в элите.

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