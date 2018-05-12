«Страсбург» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Франции 12 мая

«Страсбург»

«Le Racing» сильно не повезло. В самый ответственный момент – концовка сезона – команде Тьерри Лоре предстоит сыграть против «Лиона» и «Нанта».

И это в тот момент, когда буквально решается вопрос жизни и смерти – прописки в элите на следующий сезон. Ведь отрыв от зоны вылета всего одно очко, а форма у «Страсбурга» отвратительная.

С нового года «RCS» выиграл только два матча. В последних четырех играх было три поражения. Единственную надежду команде Лоре дает свой стадион.

Все прогнозы на Лигу 1

Ведь на родном «Стад де ла Мено» «Страсбург» добыл шесть побед за 18 матчей, пропустив при этом 25 голов. На чужих стадионах «Le Racing» выигрывал только дважды и пропустил 39 мячей.

«Лион»

«Ткачи» до вылета из Лиги Европы показывали не очень хорошие результаты в чемпионате Франции. Шесть матчей без побед подряд: три поражения и три ничьи. После того, как «Лион» покинул еврокубковый турнир, все кардинально поменялось.

Сейчас беспроигрышная серия в чемпионате насчитывает уже 11 матчей. Последние восемь – сплошные победы. Причем только в первом матче выигрышной серии «дети» забили меньше двух голов.

Последние пять матчей – это всего два пропущенных и 18 забитых! Последняя игра на выезде была против «Дижона» (5:2). В том противостоянии «Лион» показал просто феноменальную эффективность: 11 ударов из 17-ти пришлись в рамку ворот соперника. Единственный негативный момент – большое количество фолов (12). Хотя для Лиги 1 эта цифра не такая уж и большая.

Прогноз

3,40«Лион выиграет оба тайма»

Поскольку задел «Лиона» перед «Монако» всего одно очко, у «монегасков» все еще есть возможность вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы. Это значит, что команда Бруно Женезио вряд ли будет ходить по полю пешком.

Потому вполне логичной видим ставку на «Лион выиграет оба тайма» за 3,40.

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