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    За риском – в соседний киоск

    «Динамо Киев» — «Шахтер Донецк». Прогноз и ставки на финал Кубка Украины по футболу 9 мая

    Кубок Украины Футбол Украины Динамо Киев Шахтер Донецк
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    Оларенваджу Кайоде
    Оларенваджу Кайоде
    x1.com.ua
    9 мая в рамках финального матча за Кубок Украины по футболу на газоне «Днепр-Арены» сойдутся «Динамо Киев» и «Шахтер Донецк». Начало поединка – в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Киев» — «Шахтер Донецк».

    «Динамо Киев»

    У «динамовцев» очень напряженный график в конце сезона. Ведь встреча с «Мариуполем» в рамках Премьер-лиги изначально не считалась проходной из-за принципиальности (сага с невыездом киевлян на матч первого круга).

    Подопечные Александра Хацкевича вытащили ничью только благодаря пенальти, но выглядели гораздо лучше соперника: 59% владения, 18-6 по ударам, 9-6 по угловым и всего одна желтая карточка. Впереди – финал Кубка, трудовой матч с «Зарей» и еще одна встреча с «Шахтером» уже в рамках АПЛ.

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    В Кубке Украины «Динамо Киев» испытало проблемы только в первом матче (стадия 1/8 финала), когда в экстра-тайме дожала «Александрию». Потом последовали уверенные победы над крепкой «Десной» (2:0) и сенсацией Второй лиги «Днепром-1» (4:1).

    «Шахтер Донецк»

    «Горняки» тоже понервничали в последнем туре. Уже упомянутая «Заря» здорово потрепала главного претендента на чемпионство. Этот матч содержал большую долю принципиальности.

    Ближайшие события

    Дело в информационной войне между луганчанами и донетчанами. Телеканал «Футбол 1», который принадлежит президенту «горняков», усомнился в честности назначения пенальти в матчах «Зари» (она 11 раз била с точки – в три раза больше любого другого клуба УПЛ). Следствием стал запрет главного тренера луганчан на интервью игроков этому телеканалу.

    Потому сам матч выдался жарким: 27 фолов на две команды и 8 желтых карточек. «Шахтер Донецк» выиграл 2:1, но победный гол Тайсон забил аж на 89-й минуте.

    В Кубке Украины опять же самые большие проблемы «оранжево-черным» доставила «Заря». Ребята Паулу Фонсеки дожали ее только в экстра-тайме. Остальных соперников они громили.

    Прогноз

    2,18«1 тайм: Х»

    Соперники уже давно друг друга знают, потому время на «изучение» на поле им не понадобится. Другой вопрос, что Хацкевич явно не рисковый тренер. Последние три матча между этими командами пробивали ТМ 1,5.

    Самой интересной ставкой считаем «1 тайм: Х» за 2,18. Цена ошибки велика, потому вряд ли от «Динамо» стоит ждать стартового спурта. «Шахтер», наоборот, однозначно попробует, но что-что, а защита у киевлян работает хорошо – 24 пропущенных за 30 матчей чемпионата.

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