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    Разделяй и властвуй: игра «Ливерпуля» по таймам

    «Ливерпуль» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 28 апреля

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    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон
    independent.co.uk
    В рамках 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» 28 апреля примет «Сток Сити». Матч начнется в 14:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Сток Сити».

    «Ливерпуль»

    Главный конкурент «мерсисайдцев» в борьбе за третье место «Тоттенхэм» имеет на одну игру меньше и, в случае победы в этом запасном матче, сравняется с «Ливерпулем» по очкам.

    Все потому, что в последнем туре против «Вест Бромвича» Клоп ожидаемо дал отдохнуть основным исполнителям. Даже резервисты смогли забить два гола и держать свои ворота на замке до 79-й минуты. Однако настырность хозяев (9 ударов, 5 – в створ) была вознаграждена двумя забитыми. Итог – 2:2.

    Такая потеря очков может помешать «красным» в перспективе, ведь впереди еще матч против «Челси», в то время как у «Тоттенхэма» самый серьезный соперник на финише – это «Лестер».

    Календарь и таблица АПЛ

    На неделе «Ливерпуль» феерично обыграл «Рому» 5:2. Мы хотим обратить внимание не на атаку «мерсисайдцев», а на их защиту. Ведь снова пропущенные голы припали на завершающие минуты поединка – 81-я и 85-я. Это сходно с общей статистикой «красных» в АПЛ: больше всего голов «Ливерпуль» пропустил в период 76-90+ минуты – 12 голов из 37-ми.

    «Сток Сити»

    Однако утверждать, что «гончары» точно забьют не беремся, ведь на своем поле «Ливерпуль» пропустил всего десять голов, а «Сток Сити» на выезде забил только 13 мячей в 17-ти поединках.

    Ближайшие события

    Касательно результатов матчей, то последняя победа команды Пола Ламберта была еще в январе, а последняя победа на выезде так и вовсе в конце октября. Последний раз «Сток» уходил с поля без пропущенных голов семь туров назад.

    Последний матч подопечных Ламберта подтвердил тенденцию к следующему. Начиная с конца февраля, «гончары» вторые таймы проводят слабее первых. Однако не в плане собственной атаки – тут оба тайма примерно одинаковы, а в плане расположения на поле и способности быстро сжиматься в кулак при переходе в оборону.

    Так, если в первом тайме матчей с «Вест Хэмом» (1:1) и «Арсеналом» (0:3) соперники «Стока» наносили соответственно 6 и 7 ударов, то во второй половине игры – 12 и 17 ударов.

    Прогноз

    1,74«1 тайм: П1 + Сток не забьет»

    Думаем, Клопп в какой-то мере опять даст основке отдохнуть. Тем более, что свежая потеря (Окслейд-Чемберлен) навевает страх остаться без качественного подхвата. Очень вероятно, что «Сток Сити» забьет. Если это случится, то непременно во втором тайме, когда «мерсисайдцы» будут расслабленными.

    «Красные», наоборот, острее начнут с первых минут. Потому есть резон поставить на «1 тайм: П1 + Сток не забьет» за 1,74.

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