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    «Реал» не отпустит «Атлетико»

    «Реал» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 апреля

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    Перед встречей с «Леганесом» «Реал» победил в Мадриде
    Перед встречей с «Леганесом» «Реал» победил в Мадриде
    uefa.com
    В субботу, 28 апреля, «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Леганес» в рамках 35-го тура Испании. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Леганес».

    «Реал»

    После встречи с «Атлетиком» (1:1) и перед дуэлью с «Баварией» в Мюнхене «Реал» отдыхал ровно неделю. И сейчас можно сказать — не зря.

    Хотя тут же нужно признать — фортуна пока на стороне Зинедина Зидана. Из четырех последних таймов, которые «Реал» сыграл в Лиге чемпионов, три первых были абсолютно провальными, однако «сливочные» все еще на плаву и имеют хорошие шансы на третий финал ЛЧ подряд. Под стать всему поединку с «Юве», который держал в страхе весь Мадрид, была и первая половина мюнхенского матча. До перерыва у «Реала» не получалось практически ничего, однако после перерыва сначала мяч хорошо лег на ногу Марсело, а затем Асенсио, вышедший вместо Иско, на пару с Васкесом придумал победный гол. В оставшиеся полчаса удача от гостей не отвернулась ни разу.

    «Королевский клуб» увез из Мюнхена волевую победу и теперь на время может сосредоточиться на национальном чемпионате. Хотя шансов зацепить серебро у «бланкос» не так много — «Атлетико» впереди на 4 очка, а впереди у «Реала» матчи с «Барселоной», «Севильей», «Сельтой» и «Вильярреалом». Т.е. у Зидана есть шанс вовсе финишировать четвертым, что не будет считаться позором лишь в случае триумфа в ЛЧ.

    Впрочем, на матч с «Леганесом» «Реал» просто обязан настроиться — ведь именно «пепинерос» выбили столичный клуб из Кубка Испании, сенсационно победив на «Бернабеу» со счетом 2:1.

    «Леганес»

    Ближайшие события

    Правда, на том успехи «Леганеса» и закончились — в Кубке подопечные Асьера Гаритано вылетели уже в следующем раунде от «Севильи» (1:1 и 0:2), а в чемпионате одержали всего три победы в 14 матчах (все три — дома) и скатились на 15-ю строчку таблицы.

    Вылет команде не угрожает (12 очков преимущества над «Депортиво»), но и что-то большее коллективу из пригорода Мадрида не грозит.

    Учитывая, что в гостях «Леганес» просто ужасен (шесть кряду поражений с общим счетом 2:16), проблем у «Реала» возникнуть не должно. Даже в том случае, если Зидан оставит ряд лидеров вне заявки или на скамейке.

    Прогноз

    Букмекеры уверены в победе «Реала», а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,31 — 5,70 — 9,70.

    1,83Победа «Реала» в тайме и матче

    Учитывая не лучшую статистику выездных встреч и кадровые проблемы гостей (минус Муньос, Мантовани, Серантес и Шимановский), предлагаем поставить на победу «сливочных» в тайме и матче за 1,83 и победу хозяев с форой -1,5 за 1,85.

    Еще один любопытный вариант - победа «Реала» в первом тайме за 1,77. Уверены, что «бланкос» постараются решить все вопросы в первой 45-минутке, дабы превратить второй тайм в формальность и не тратить лишний «бензин» перед «Баварией».

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