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    Сможет ли «Амкар» отобрать очки у «Тосно»?

    «Тосно» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

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    Футболисты «Амкара»
    Футболисты «Амкара»
    В воскресенье, 22 апреля, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги «Тосно» на своем поле примет пермский «Амкар». Встреча начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Тосно» — «Амкар».

    «Тосно»

    В середине недели «лесники» в полуфинале Кубка России смогли переиграть столичный «Спартак» (1:1 пен.5:4) и теперь 9-го мая «Тосно» в финале сразится с курским «Авангардом».

    За 4-е тура до конца чемпионата тосненцы расположились на предпоследнем месте турнирки РФПЛ. В 26-ти поединках они заработали 24-е очка. До 12-й спасительной строки — 6-ть пунктов.

    Из 6-ти поединках, проведенных в этом году, «Тосно» только в стартовом матче смог одержать победу над «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Ближайшие события

    Затем подопечные Парфенова проиграли 3-и встречи кряду. «Рубину» (0:1), «Анжи» (0:2) и столичному «Спартаку» (1:2). В 25-м туре расписали мировую на своем поле с «Уралом» (2:2), а в последней игре первенства уступили «Ахмату» — 0:1.

    Не поможет «лесники» из-за травмы ахилла нападающий Павел Погребняк.

    «Амкар»

    «Амкар» опережает своего предстоящего соперника на 4-е балла и находится на 2-е строки выше. На данный момент «красно-чёрные» расположились на 14-м месте, имея в активе 28-м очков.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После зимнего перерыва пермяки в первой игре чемпионата устояли в Питере, сыграв с «Зенитом» — 0:0. В следующем матче «Амкар» проиграл на своем поле тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

    Потом клуб из Перми одержал победы в 2-х встречах подряд — «Локомотив» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (2:0). Последние 2-е игры «красно-чёрные» уступили с разгромным счетом 0:3 «Рубину» и ЦСКА.

    1,63Х2

    В лазарете команды находится защитник Николай Зайцев.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Тосно», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,60.

    За успех «Амкара» предлагают 3,10, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,00.

    Оба коллектива ведут борьбу за право остаться в элите российского футбола на следующий сезон. Пермяки находятся в зоне переходных матчей, а тосненцы — в зоне прямого вылета.

    Оппоненты будут осторожничать, пытаясь завоевать очки, но лесником может не хватить сил после 120-минут кубкового матча.

    Рискнем предположить, что гостям вполне по силам увезти очки из Питера. Ставим на их не проигрыш.

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