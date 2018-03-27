Румыния – Швеция. Прогноз и ставки на товарищеский матч сборных 27 марта

Румыния

Румынская дружина не пробилась на предстоящий чемпионат мира в России. В одной группе с поляками, датчанами, черногорцами, армянами и казахами сборная Румынии заняла только 4-е место.

В 10-и поединках «желтые» добыли всего лишь 3-и победы. Обыграли в 2-х матчах сборную Армении (5:0 и 1:0) и дома одолела Казахстан со счетом 3:1. В итоге румыны набрали всего 13-ть баллов.

После завершения отборочных матчей «карпатские ребята» успели провести ряд контрольных поединков. В домашней встрече обыграли Турцию со счетом 2:0. В следующей игре на родной арене проиграли разгромно Голландии (0:3).

Несколько дней назад в Нетанье одолели сборную Израиля со счетом 2:1.

Между собой оппоненты последний раз встречались в 1997 году. Тогда в Таиланде Швеция обыграла румын со счетом 2:0.

Швеция

«Три короны» за бортом Мундиаля оставили сборную Италии. В рамках плей-офф шведы в первом матче, который состоялся в Италии, сыграли с итальянцами (0:0). А в ответной игре смогли минимально победить со счетом 1:0 и добыть путевку в финальную часть ЧМ -2018.

На групповом этапе главными конкурентами у скандинавов были национальные команды Франции и Нидерландов. Но если первым они уступили верхнюю строчку, отстав на 4-е очка, то голландцев смогли опередить только по дополнительным показателям.

Сборная Швеции после окончания отборочных матчей провела 2-а товарищеских поединка на турнире в ОАЭ. В первой игре сыграла вничью с Эстонией (1:1), во второй переиграла сборную Дании со счетом 1:0.

1,75ТБ 2,0

24 марта 2018 года шведы в контрольном матче в Стокгольме принимали сборную Чили, которая на пробилась на ЧМ в России. Встреча завершилась победой южноамериканской команды (2:1).

Прогноз

Учитывая статус поединка можно с уверенностью сказать, что для оппонентов результат имеет второстепенное значение. Сейчас главное для команд провести подготовку для предстоящих турниров.

Предыдущие матчи с их участием закончились результативно. И в этой встречи тоже ждем от команд забитых мячей. Предлагаем поставить — ТБ 2,0 за 1,75.

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