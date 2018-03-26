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    Португальцы «подсядут» во втором тайме

    Португалия – Нидерланды. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 26 марта

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    Фернанду Сантуш
    Фернанду Сантуш
    Noticias ao Minuto
    26 марта сборная Португалии в Женеве условно примет сборную Нидерландов в товарищеском матче. Начало – в 21:30 мск. Прогноз на Португалия – Нидерланды.

    Португалия

    Главным конкурентов сборной Криштиану Роналду в отборочной группе В была сборная Швейцарии. По итогам десяти матчей обоим командам удалось набрать по 27 очков. Но европейские бразильцы отобрались в Россию с первого места благодаря дополнительным показателям.

    Это будет уже четвертая товарищеская игра подопечных Фернанду Сантуша после завершения отборочного цикла. Три предыдущих прошли без поражений: победы над Саудовской Аравией (3:0) и Египтом (2:1) и ничья против США (1:1).

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    Последний матч с египтянами стал бенефисом Роналду. Португалия атаковала всю игру, а главным мотором был вечно молодой Криштиану – оба гола на счету КР7. В сумме он с партнерами 18 раз пробивал по воротам африканцев, позволив попасть по своим всего три раза. Но для одного гола Салаху этого было достаточно.

    Нидерланды

    Голландцы проиграли борьбу за выход на Чемпионат мира в России сборной Швеции. 19 очков было мало – нужно было побеждать раньше, чтобы проходить.

    Ближайшие события

    Как и для португальцев, для сборной Нидерландов это будет четвертый товарняк. Первые два прошли тихо-мирно: в Абердине «оранжевые» обыграли шотландцев 1:0, а в Бухаресте – румынов 3:0. Последний пока товарищеский поединок закончился для подопечных Рональда Кумана печально – проигрыш 0:1 сборной Англии.

    Как мы и предполагали, матч получился «низовым» и «три льва» не проиграли. Голландцы больше били (13 ударов, 6 – в рамку), смелее шли в атаку. Англичане грамотно защищались и сделали все для того, чтобы Пикфорд сделал шесть сейвов.

    Прогноз

    2,07«Тотал матча: 2-3 гола»

    Матч должен получиться интересным. В этой встрече мы ждем большей результативности: все-таки Португалия – не Англия. Основные исполнители все живи-здоровы – новостей по травмам пока нет.

    Предлагаем на Ваш суд ставку «тотал матча: 2-3 гола» за 2,07. Считаем ее вполне закономерной, ведь португальцы зачастую «подседают» во вторых таймах, тогда как голландцы в последних матчах демонстрируют либо равную активность по таймам (матчи с Румынией и Шотландией), либо делают акцент именно на вторых 45 минутах (матч с Англией: 10 из 13 ударов пришлись на второй тайм).

    Это значит, что есть вероятность голов от обеих команд, но ждать целый скоп мячей не следует.

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