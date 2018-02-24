«Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 февраля

«Уотфорд»

Футболисты «Уотфорда» занимают 11-е место в турнирной таблице английского первенства, набрав 30 очков в 27 сыгранных турах.

«Шершни» на 15 очков отстают от идущего шестым «Арсенала», так что могут забыть о еврокубках в следующем сезоне. А вот про зону вылета им нужно помнить, поскольку она совсем рядом.

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В семи последних матчах «Уотфорд» смог выиграть только у «Челси» (4:1). Остальные встречи завершились плохо. Тому же «Вест Хэму» подопечные Хави Грасии две недели назад проиграли со счетом 0:2.

Большой проблемой «Уотфорда» остается переполненный лазарет, в котором находятся больше десяти игроков. Без них команде очень тяжело держаться на плаву.

«Эвертон»

«Эвертон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка.

«Ириски» тоже практически выбыли из борьбы за место в еврокубках, но, по крайней мере, имеют некоторый запас перед зоной вылета, которая на данный момент им не грозит.

Ливерпульская команда выиграла две из трех последних встреч, победив «Лестер» (2:1) и «Кристал Пэлас» (3:1), но крупно проиграв «Арсеналу» (1:5).

В конце декабря прошлого года в игре «Эвертона» наступил кризис, но, похоже, команда из него начала выбираться.

Что касается травмированных, то ближайшую встречу могут пропустить Фил Ягелка, Шеймус Коулмэн, Эльяким Мангаля и Джеймс Маккарти.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уотфорда» — 2,30, победа «Эвертона» — 3,30, ничья – 3,50.

2,38Победа «Эвертона» с форой 0

«Шершни», конечно, могут быть опасны на своем поле, но вот их последние результаты вызывают некоторые опасения. Команда проигрывает едва ли не в каждом туре, тогда как успех во встрече с «Челси» выглядит на этом фоне банальной случайностью.

Нужно признать, что и «ириски» сейчас далеки от своего максимума, но в их игре появляются позитивные моменты. К тому же, у них нет таких больших кадровых проблем.

В первом круге «Эвертон» выиграл у «Уотфорда» 3:2. Подобного результата мы ждем и в этот раз, поэтому предлагаем ставить на «победу гостей с форой 0» за 2,38.

1,70«Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3,5

Еще один вариант – «гости не проиграют» и тотал меньше 3,5« за 1,70. Команды сейчас не в том состоянии, чтобы радовать результативной игрой.

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