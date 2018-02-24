Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Помешают ли «Уотфорду» кадровые проблемы?

    «Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 24 февраля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Эвертон Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Жерар Деулофеу и Трой Дини
    Жерар Деулофеу и Трой Дини
    В субботу, 24 февраля, «Уотфорд» на своем поле примет «Эвертон» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викарэйдж Роуд», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Уотфорд» — «Эвертон».

    «Уотфорд»

    Футболисты «Уотфорда» занимают 11-е место в турнирной таблице английского первенства, набрав 30 очков в 27 сыгранных турах.

    «Шершни» на 15 очков отстают от идущего шестым «Арсенала», так что могут забыть о еврокубках в следующем сезоне. А вот про зону вылета им нужно помнить, поскольку она совсем рядом.

    Все прогнозы на футбол

    В семи последних матчах «Уотфорд» смог выиграть только у «Челси» (4:1). Остальные встречи завершились плохо. Тому же «Вест Хэму» подопечные Хави Грасии две недели назад проиграли со счетом 0:2.

    Большой проблемой «Уотфорда» остается переполненный лазарет, в котором находятся больше десяти игроков. Без них команде очень тяжело держаться на плаву.

    «Эвертон»

    Ближайшие события

    «Эвертон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 34 очка.

    «Ириски» тоже практически выбыли из борьбы за место в еврокубках, но, по крайней мере, имеют некоторый запас перед зоной вылета, которая на данный момент им не грозит.

    Ливерпульская команда выиграла две из трех последних встреч, победив «Лестер» (2:1) и «Кристал Пэлас» (3:1), но крупно проиграв «Арсеналу» (1:5).

    В конце декабря прошлого года в игре «Эвертона» наступил кризис, но, похоже, команда из него начала выбираться.

    Что касается травмированных, то ближайшую встречу могут пропустить Фил Ягелка, Шеймус Коулмэн, Эльяким Мангаля и Джеймс Маккарти.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уотфорда» — 2,30, победа «Эвертона» — 3,30, ничья – 3,50.

    2,38Победа «Эвертона» с форой 0

    «Шершни», конечно, могут быть опасны на своем поле, но вот их последние результаты вызывают некоторые опасения. Команда проигрывает едва ли не в каждом туре, тогда как успех во встрече с «Челси» выглядит на этом фоне банальной случайностью.

    Нужно признать, что и «ириски» сейчас далеки от своего максимума, но в их игре появляются позитивные моменты. К тому же, у них нет таких больших кадровых проблем.

    В первом круге «Эвертон» выиграл у «Уотфорда» 3:2. Подобного результата мы ждем и в этот раз, поэтому предлагаем ставить на «победу гостей с форой 0» за 2,38.

    1,70«Эвертон» не проиграет и тотал меньше 3,5

    Еще один вариант – «гости не проиграют» и тотал меньше 3,5« за 1,70. Команды сейчас не в том состоянии, чтобы радовать результативной игрой.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дебют Лаббадии в «Вольфсбурге»
  • 8,30
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Шансы Крушельницкого вернуть медаль призрачны
  • Реакция СМИ на завершение допингового разбирательства с российскими керлингистами
    •
  • Погба олицетворяет собой борьбу внутри «МЮ»
  • Реакция прессы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «МЮ»
    •
  • Четвертая домашняя. Заявка на четвертьфинал
  • Победа «Шахтера» над «Ромой» — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА проскочил «на тоненького»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов