«Реал Мадрид» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу 24 февраля

«Реал Мадрид»

«Реал» вернулся на третье место. Судя по последней игре «галактикос», это не предел. Ведь последние шесть матчей в Примере и аналогичные шесть матчей во всех турнирах «мадридиста» не проигрывают. С конца января только одна команда смогла отобрать очки у команды Зидана – «Леванте» (2:2).

Последние четыре матча с учетом всех турниров «Реал Мадрид» забивал как минимум три гола. Снова начал расписываться в воротах соперников Роналду. Правда прогрессия обратная, спадающая: хет-трик «Сосьедаду», дубль – «ПСЖ», один гол – «Бетису».

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Последние два матча на «Сантьяго Бурнабеу» выдались для «сливочных» очень результативными – восемь забитых в сумме.

«Алавес»

«Едоки бобов» сейчас на кураже. Проход «Валенсии» в Кубке короля, три матча в чемпионате подряд без поражений. Только «Барселона» испортила полный кайф команде Абелардо Фернандеса.

Каталонцы смогли нащупать больные места «лисиц» и славно так на них надавили. Потому что счет (2:1) не отражает целостной картины матча. Команда Вальверде превзошла «Алавес» по ударам более, чем в два раза (18-7), владение «сине-гранатовых» было беспретензионным (78%), грамотно подставляются каталонцы лучше (21 заработанный штрафной).

«Сельта» и «Вильярреал» также были выше подопечных Фернандеса на две головы, только не смогли воспользоваться своим преимуществом. А «лисицы», в свою очередь, просто хорошо реализовывали свои моменты.

Прогноз

1,96«Реал М» выиграет оба тайма

«Алавес» демонстрирует высокий процент пробития в створ. Только в последней игре с «Депортиво» было всего три попадания из 14-ти ударов. В остальных матчах 55-60% ударов и больше обязательно тревожат вратарей соперника.

Только не думаем, что «Реал» позволит «едокам бобов» на мадридском газоне вести себя по-хозяйски. «Славные» снова будут искать счастья в успешной реализации. Мадридцы не каталонцы – могут устроить разнос. Наш выбор – «Реал М» выиграет оба тайма за 1,96.

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