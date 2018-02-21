«Реал» одержал волевую победу над «Леганесом»

Мадридскийодержал гостевую победу над(3:1) в перенесенном матче 16-го тура испанской Примеры.

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Эрасо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Бустинса головой пробил по воротам, Касилья спас свою команду. Но затем Тео выбил мяч настолько неудачно, что попал в голову тому же Унаи Бустинсе и мяч в итоге оказался в сетке.

На 9-й минуте мадридцы отыгрались. Ковачич выполнил передачу к штрафной площади «Леганеса», Каземиро подправил мяч на Лукаса Васкеса, который уверенно разобрался с Куэльяром.

На 27-й минуте «Реал» вышел вперед. Ковачич выполнил передачу на Бензема, Карим отдал передачу к штрафной площади на Васкеса, Лукас отдал мяч в центр штрафной на Каземиро и тот уверенно забил свой мяч.

А на 90-й минуте в ворота «Леганеса» был назначен пенальти за фол против Ковачича в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

После этого матча «Реал» с 48 очками на 3-м месте, а «Леганес» на 13-м месте — 29 очков.