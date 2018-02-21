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    «Реал» одержал волевую победу над «Леганесом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Леганесом» (3:1) в перенесенном матче 16-го тура испанской Примеры.

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыли хозяева. Эрасо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Бустинса головой пробил по воротам, Касилья спас свою команду. Но затем Тео выбил мяч настолько неудачно, что попал в голову тому же Унаи Бустинсе и мяч в итоге оказался в сетке.

    На 9-й минуте мадридцы отыгрались. Ковачич выполнил передачу к штрафной площади «Леганеса», Каземиро подправил мяч на Лукаса Васкеса, который уверенно разобрался с Куэльяром.

    На 27-й минуте «Реал» вышел вперед. Ковачич выполнил передачу на Бензема, Карим отдал передачу к штрафной площади на Васкеса, Лукас отдал мяч в центр штрафной на Каземиро и тот уверенно забил свой мяч.

    А на 90-й минуте в ворота «Леганеса» был назначен пенальти за фол против Ковачича в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

    После этого матча «Реал» с 48 очками на 3-м месте, а «Леганес» на 13-м месте — 29 очков.

    Чемпионат Испании. 16-й тур
    «Леганес» – «Реал» – 1:3 (1:2)
    Голы: Бустинса, 6 (1:0). Васкес, 11 (1:1). Каземиру, 29 (1:2). Серхио Рамос, 90 – с пенальти (1:3)«Леганес»: Куэльяр, Тито, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 46), Рико, Эль-Жар, Херард Гумбау (Рубен Перес, 46), Габриэл, Эрасо, Омар (Амрабат, 72), Бовю.«Реал»: Касилья, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Эрнандез, Васкес, Каземиру, Ковачич (Себальос, 90+2), Иско (Льоренте, 87), Асенсио, Бензема (Бэйл, 76).Предупреждения: Рико, 51. Серхио Рамос, 57. Куэльяр, 85. Рубен Перес, 86.
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