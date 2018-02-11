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    «Хетафе» уедет несолоно хлебавши

    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 23-го тура испанской Примеры 11 февраля

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    Пепе Бордалас
    Пепе Бордалас
    Diario AS
    В 23-м туре чемпионата Испании по футболу в гости к «Барселоне» на «Камп Ноу» приедет «Хетафе». Матч состоится 11-го февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Хетафе».

    «Барселона»

    Пока «Барселона» не может выиграть больше семи матчей подряд. В последнем туре случилась ничья против «Эспаньола». Грубость была, как мы и предполагали: восемь желтых карточек. Но «попугаи» оказали большее сопротивление, нежели мы думали, и до удаления тоже не дошло.

    Оба тайма были примерно равными. Несколько большая активность была от «Барсы» во второй половине. Оно и понятно, «петух-то» клюнул – «попугаи» забили на 66-й минуте. Пике отыграл один мяч за восемь минут до конца игры. На большее «блаугранас» не хватило.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последнем матче подопечные Вальверде обыграли «Валенсию» на «Месталье». Опять-таки: мы правильно спрогнозировали ход игры (победа «Барсы» по ударам в створ), но до крайностей (пенальти и удаление) опять не дошло.

    Нападающий «Барселоны» вернется в строй через неделю Дембеле уже приступил к тренировкам и готовится к возвращению на поле.

    Также отмечаем повторение тенденции «Барселоны» к усилению игры во втором тайме (11 ударов против 4-х в первом).

    «Хетафе»

    «Городские» наращивают темп. Они не проигрывают уже четыре матча подряд. Причем только одну игру можно назвать условно проходной – против «Малаги» (победа 1:0). Остальные матчи были против прямых конкурентов и «Севильи». Три ничьи с ними позволили команде Бордаласа подобраться к средине турнирки и подпереть «Бетис» (одно очко разницы).

    Ближайшие события

    Но и самих подпирают «Леганес» и «Атлетик». Календарь предвещает изменение позиций команд, ведь у «Бетиса» матч с «Депортиво», у «Атлетика» — с «Лас-Пальмасом», у «Леганеса» — с «Эйбаром». Так что скорее всего, «баски» обойдут «Хетафе».

    Такой вывод напрашивается после просмотра игры команды Пепе Бордаласа. В последнем туре против «Леганеса» была нулевая ничья. Сопернику ничего не позволили сделать (всего два удара). Но и сами в створ попали только раз за игру из 11-ти попыток.

    Прогноз

    1,75«Барселона» победит и не пропустит

    На выезде «Хетафе» забивает мало. Без учета последнего выездного матча «синие» не забывали три матча подряд на чужих стадионах. Да и «Севилье» в последнем выезде затолкали уже в компенсированное время. Всего за десять выездных игр «испанский Челси» забил восемь мячей. «Барселона» на «Камп Ноу» пропустила всего пять раз в тех же десяти играх.

    Предполагаем две вещи: беспроигрышная серия «Хетафе» прервется, и команда Бордаласа уедет без забитого гола. То есть ставим на «сухую» победу «Барселоны» за 1,75.

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