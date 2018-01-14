«Нант» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу 14 января

«Нант»

Ничья с «Сент-Этьеном» (1:1) и поражение от «Ниццы» (1:2) стали единственными потерями очков команды Раньери в последних пяти турах. Но за последние 10 игр в Лиге 1 «Нант» проиграл четыре раза – многовато как для претендента на еврокубки.

Но худа без добра не бывает: злосчастное поражение «Ницце» стало всего лишь вторым в этом сезоне в домашних стенах. С другой стороны, из лидеров «канарейки» обыграли только «Монако» (1:0). Да и то – победный гол Лима забил на 92-ой минуте.

И тем не менее, первую половину сезона команда может занести себе в актив. Чувствуется большая разница уверенности «в тылу» на «Божуаре» и чужих стадионах. На своем поле «Нант» пропустил 5 мячей, тогда как в чужих стенах – 13.

«ПСЖ»

«ПСЖ» тоже более уверенно себя чувствует на дома. Только проявляется это в атаке: на «Парк-де-Пренс» парижане забили 34 гола, на чужих полях – 24. К тому же, все потери очков случались с командой Эмери исключительно на выезде. В Париже 10 побед из 10-ти матчей.

Поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов стало славным щелчком по носу: команда собралась и выиграла все последующие поединки. При этом забивала не меньше трех мячей. Только «Амьену» в последнем матче Кубка лиги вкатали дважды. Но в том поединке были проблемы с реализацией из-за закрытого стиля игры соперника (21 удар, 8 в створ).

Обычно парижане направляют в рамку около половины своих ударов. Но в последних матчах («Кан», «Амьен») как минимум 10 ударов шли в молоко, еще часть – блокировалась защитниками. Плюшка на заметку: в первых таймах «ПСЖ» зачастую имеет больше моментов, но забивает больше во втором. В первых периодах последних пяти поединков «принцы» занесли всего 9 голов из 19-ти.

Прогноз

2,05«2 тайм больше 1 тайма»

Проще простого было бы поставить на карточки. «ПСЖ» регулярно отхватывает как минимум два «горчичника». «Нант» тоже не без греха. Матч ответственный, потому – ближе к матчу можно уверенно ставить на тотал желтых. Сейчас же предлагаем попробовать ставку «2 тайм больше 1 тайма». За такой исход букмекеры предлагают коэффициент 2,05.

Игрой будет управлять «ПСЖ». Как мы писали выше, столичная команда в последних поединках больше забивает именно во вторых таймах. «Нант» во вторых половинах своих матчей пропустил 12 голов из 18-ти.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook