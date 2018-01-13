«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского чемпионата 13 января

«Тоттенхэм»

Команда Почеттино находится в прекрасной форме. После крупного влета «Манчестер Сити» (1:4) «Тоттенхэм» выиграл все свои матчи. Все, кроме перенесенного 21-го тура. Та ситуация, когда реально можно сетовать на невезение. ТОП-5 самых бьющих игроков матча с «Вест Хэмом» составили исключительно игроки «шпор». Всего «лилейно-белые» 31 раз били по воротам «молотков».

«Эвертон» готов продать Ниассе Экс-игроком «Локомотива» интересуются три клуба АПЛ

Но чудеса творил в рамке Адриан. Из 8-ми ударов в створ своих ворот, вратарь потащил 7. Сами молотки били только во втором тайме и попали лишь однажды. Но как – Обьянг посадил мяч в самую «девятку». И «Тоттенхэм» вполне мог проиграть. Очки своей команде подарил кореец Сон.

В матче 1/32 Кубка ФА ребята Почеттино тоже били много (28 ударов). Но аналогично закрытая команда соперника приняла 13 ударов на себя, еще 7 раз «шпоры» стреляли по воробьям. Главное, что трижды – мяч достиг цели, и переигровки не будет.

«Эвертон»

По своему приходу в клуб Эллардайс сразу стал давать результат: победа над «Хаддерсфилдом», ничьи с «Ливерпулем» и «Челси». Это чревато. И пусть «ириски» выглядят намного лучше, чем на старте сезона, результат ушел. Последняя победа была в 18-ом туре над «Суонси».

Последние три матча во всех турнирах «Эвертон» проиграл. На такой результат во многом повлияла ужасная игра линии атаки. Моментов и так минимум, а они еще и в рамку попасть не могут. За три игры «Эвертон» попал в створ всего два раза! Благо хоть эти удары были результативными – оба раза голы.

В современном футболе уже не принято разделять атакующую и защитную линии – есть команда, которая меняет формацию и свое расположение во время игры. Но условная защита тоже не самым лучшим образом сыграла эти игры. «Манчестер Юнайтед» нанес 21 удар по воротам «Эвертона», «Борнмут» – 18, «Ливерпуль» – 14.

С таким атакующим потенциалом, как у «Тоттенхэма», у «ирисок» могут возникнуть серьезные проблемы.

Прогноз

1,80«ТБ 2,5»

Последние две игры в АПЛ «Тоттенхэм» играл с аутсайдерами. И не забивал более двух голов. Мы считаем, что более-менее основная линия атаки в Кубке Футбольной Ассоциации неплохо размялась на «Уимблдоне». Ждем, что в игре с «ирисками» они должны наконец начать реализовывать свои моменты.

К тому же еще под сомнением участие в поединке защитника «Эвертона» Майкла Кина. Плюс продолжает лежать в лазарете Лейтон Бэйнс. Все атакеры «Тоттенхэма» в строю и в форме. Потому ставим на «ТБ 2,5» за 1,8.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook