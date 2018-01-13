«Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского чемпионата 13 января

«Челси»

Не долго музыка играла… Ничья с «Арсеналом» в последнем туре лишила команду Конте второго места. Но отставание от «Манчестер Юнайтед» всего одно очко, а игра подопечных Моуриньо не вселяет уверенности. Потому – сезон длинный, вперед и с песней.

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Касательно матча с «канонирами». «Аристократы» упустили победу на 92-ой минуте. Но в целом второй тайм (да и вообще всю игру) провели лучше соперника. Всего три удара из 19-ти они наносили из-за пределов штрафной. Выиграли борьбу (28-31), были первыми на подборе (14-29). Очень примечательно, что команды нанесли всего три удара головой на двоих. Техника. Тактика. Уровень.

В матче Кубка Футбольной Ассоциации проблемы начались уже на стадии 1/32. Скромный «Норвич» ценой своей атаки отстоял нулевку. Очень компактное расположение на поле (3-4-3) позволяло «канарейкам» гасить атаки «Челси».

Но не в зародыше, а ближе к своей штрафной, так как «пенсионеры» уровнем повыше и выход из обороны у них здорово налажен. Теперь календарь стал еще на один матч насыщеннее – переигровка состоится 17 января. И главный вопрос – а оно нужно было?

«Лестер»

Продолжая тему Кубка Ассоциации, разберем матч подопечных Пюэля. Резервный состав не оправдание, когда речь идет о сопернике из третьей по рангу лиги Англии. «Флитвуд» нагло сыграл 4-3-3 со ставкой на контратаки. И ставка практически сыграла. Хозяева 14 раз пробивали по воротам Якуповича.

Мастерства явно не хватало (4 удара в створ), но желание, напор и самоотдача позволили грамотно сыграть при обороне. Половину ударов соперника (4) «тресковая армия» заблокировала. А своими быстрыми уколами заставляла подопечных Пюэля фолить (8-13 по нарушениям). Результат – безголевая ничья и переигровка.

В чемпионате очень кстати пришлась победа над «Хаддерсфилдом» (3:0). Потрясающе тусклый первый тайм (0 ударов в створ) сменился результативным вторым (5 попаданий, 3 гола). «Терьеры» за всю игру только и осмелились лишь однажды потревожить Шмейхеля. Эта победа позволяет «Лестеру» занимать сейчас 8-ое место. Но отставание от зоны еврокубков все равно велико – 11 очков.

Прогноз

1,87«Ф1 (-1,5)»

Последние три личных встречи в АПЛ «Челси» выиграл. Дважды – разгромно и «всухую». Матч первого круга в этом сезоне по счету не был столь уверенным – 1:2. Но по игре «аристократы» были на голову сильнее соперника: 8-16 по ударам, 2-9 по угловым. Да что там – даже по офсайдам у «синих» было преимущество: 1-3.

Шутки шутками, но это тоже показатель, который демонстрирует быстрые и нестандартные ходы. У Конте выдумщиков больше, чем у Пюэля. Особую роль может сыграть вероятное отсутствие Варди – англичанин травмировал пах. Вдобавок точно не сыграют два защитника «лис» Морган и Симпсон. У «Челси» же не сможет сыграть только новичок – Баркли.

Буки не сомневаются в победе «аристократов» — на них кэф всего 1,33. Отметим, что выездные матчи «Лестера» более результативны (18 забитых и 18 пропущенных). При этом команда Пюэля выиграла всего три матча на чужих стадионах. Мы считаем, что травмы не позволят сыграть «лисам» в свою силу. Потому ставим на «Ф1 (-1,5)» за 1,87.

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