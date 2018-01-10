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    «Челси» продлил контракт с защитником

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    Андреас Кристенсен
    На фото:Андреас Кристенсен
    «Челси» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Андреасом Кристенсеном.

    21-летний датчанин поставил подпись под новым соглашением сроком на четыре с половиной года — до лета 2022 года.

    Кристенсен является игроком «Челси» с 2014 года, но два предыдущих сезона провел на правах аренды в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

    «Мы были уверены, что после двух сезонов в аренде в Германии он был готов играть за основную команду, и он ухватился за эту возможность обеими руками. Мы рады, что он решил связать свое будущее с "Челси". Мы очень надеемся, что эти четыре с половиной года будут крайне успешными для Андреаса в клубе», — сказала директор клуба Марина Грановская.

    В нынешнем сезоне Кристенсен провел 22 официальных матча за лондонскую команду.

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