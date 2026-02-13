В рамках турнира по профессиональному боксу 14 февраля в Галле состоится поединок Марко Хука и Вацлава Пейсара в тяжелом весе. Начало — 20:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Хук — Пейсар с коэффициентом для ставки за 1.85.

Марко Хук

Турнирное положение: Марко Хук бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, ветеран немецкого бокса.  После череды неудач и длительных простоев он продолжает карьеру в тяжелом дивизионе, но уже без былых амбиций.

Последние бои: За последние 5 поединков у Хука 3 победы и 2 поражения.  В июне 2024 года он победил единогласным решением Евгениоса Лазаридиса.  До этого у него были неудачные бои с Александром Грицевым (нокаут в первом раунде) и Никодемом Ежевски (поражение решением).  На пике Марко проигрывал Усику, Поветкину, Влодарчику и другим топам.

Состояние бойца: Хук опытный, но возрастной боксер (41 год) с посредственной защитой и потерей былой скорости.  Его главное оружие — левый боковой и умение грамотно работать на отходах.  При этом в последних боях он пропускал слишком много чистых ударов, а нокаутирующая мощь уже не та.  Перерыв в 20 месяцев только усугубил эти проблемы.

Вацлав Пейсар

Турнирное положение: Вацлав Пейсар чешский середняк, регулярно выступающий в немецких турнирах.  Для него этот бой — самый громкий вызов в карьере.

Последние бои: Пейсар одержал 4 победы в пяти последних боях, три из них досрочно.  В ноябре 2025 года он нокаутировал Павола Гривнака в шестом раунде, до этого финишировал Петра Фролиха и Матеуша Рыбарски.  Единственное поражение за этот период по очкам от Томми Уэлча.

Состояние бойца: Пейсар прямолинейный нокаутер с ограниченным арсеналом.  Он физически силен, идет вперед и пытается давить.

Уровень его оппозиции оставляет желать лучшего, но ветеран с длительным простоем — идеальный соперник для такого стиля, как у Пейсара.

Статистика для ставок

  • Хук проиграл два из трех последних боев
  • Пейсар в трех из четырех последних соперников победил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров отдают подавляющее предпочтение немецкому ветерану Марко Хуку.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.08, тогда как на успех Вацлава Пейсара предлагают сделать ставку за 7.00.

Прогноз: Хук давно уже не тот боец, который брал титулы. 20-месячный простой, возраст и четыре поражения за последние пять лет — тревожные звоночки.  Пейсар середняк, но он свежий, агрессивный, постоянно идет вперед и бьет.  Нокаут в таком противостоянии очень вероятен.

Ставка: Тотал меньше 7.5 за 1.85.