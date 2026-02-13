В рамках турнира по профессиональному боксу 14 февраля в Галле состоится поединок Марко Хука и Вацлава Пейсара в тяжелом весе. Начало — 20:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Хук — Пейсар с коэффициентом для ставки за 1.85.

Марко Хук

Турнирное положение: Марко Хук бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, ветеран немецкого бокса. После череды неудач и длительных простоев он продолжает карьеру в тяжелом дивизионе, но уже без былых амбиций.

Последние бои: За последние 5 поединков у Хука 3 победы и 2 поражения. В июне 2024 года он победил единогласным решением Евгениоса Лазаридиса. До этого у него были неудачные бои с Александром Грицевым (нокаут в первом раунде) и Никодемом Ежевски (поражение решением). На пике Марко проигрывал Усику, Поветкину, Влодарчику и другим топам.

Состояние бойца: Хук опытный, но возрастной боксер (41 год) с посредственной защитой и потерей былой скорости. Его главное оружие — левый боковой и умение грамотно работать на отходах. При этом в последних боях он пропускал слишком много чистых ударов, а нокаутирующая мощь уже не та. Перерыв в 20 месяцев только усугубил эти проблемы.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Вацлав Пейсар

Турнирное положение: Вацлав Пейсар чешский середняк, регулярно выступающий в немецких турнирах. Для него этот бой — самый громкий вызов в карьере.

Последние бои: Пейсар одержал 4 победы в пяти последних боях, три из них досрочно. В ноябре 2025 года он нокаутировал Павола Гривнака в шестом раунде, до этого финишировал Петра Фролиха и Матеуша Рыбарски. Единственное поражение за этот период по очкам от Томми Уэлча.

Состояние бойца: Пейсар прямолинейный нокаутер с ограниченным арсеналом. Он физически силен, идет вперед и пытается давить.

Уровень его оппозиции оставляет желать лучшего, но ветеран с длительным простоем — идеальный соперник для такого стиля, как у Пейсара.

Статистика для ставок

Хук проиграл два из трех последних боев

Пейсар в трех из четырех последних соперников победил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров отдают подавляющее предпочтение немецкому ветерану Марко Хуку. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.08, тогда как на успех Вацлава Пейсара предлагают сделать ставку за 7.00.

Прогноз: Хук давно уже не тот боец, который брал титулы. 20-месячный простой, возраст и четыре поражения за последние пять лет — тревожные звоночки. Пейсар середняк, но он свежий, агрессивный, постоянно идет вперед и бьет. Нокаут в таком противостоянии очень вероятен.

1.85 Тотал меньше 7.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на бой Хук — Пейсар принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал меньше 7.5 за 1.85.