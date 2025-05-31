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    Чарло быстро нокаутирует Ламанну?

    Чарло — Ламанна. Ставка (к. 1.60) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 31 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чарло — Ламанна
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    Джермалл Чарло (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 мая состоится поединок Джермалла Чарло и Томаса Ламанны в среднем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чарло — Ламанна, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джермалл Чарло

    Турнирное положение: Бывший чемпион WBC, непобежденный боксер без единого поражения в карьере. Возвращается после 18-месячного простоя, вызванного внерингованными проблемами.

    Последние бои: За последние пять поединков Чарло одержал пять побед, но лишь одна из них досрочно. В ноябре 2023 года переиграл по очкам Хосе Бенавидеса-младшего, а до этого в тяжелом бою победил Сергея Деревянченко. Последний нокаут датирован 2019 годом — Деннис Хоган не выдержал давления к седьмому раунду.

    Состояние бойца: Чарло эталон техничного бокса. Его джеб, защита и умение читать соперника остаются на высшем уровне. Однако долгий простой и возраст (34 года) могут сказаться на скорости и желании идти в авантюры.

    Томас Ламанна

    Турнирное положение: Опытный боец, чья карьера — история вечных упущенных возможностей. Пять поражений в карьере, включая нокаут от Эрисланди Лары в 2021-м, не позволили ему подняться выше уровня топ-10. А впоследствии и закрепиться в топ-15.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Ламанна выиграл трижды, но уровень оппонентов оставляет вопросы. В июле 2023 года проиграл нокаутом неизвестному Марку Смиту, что стало главным провалом. В декабре того же года реабилитировался, остановив Джейсона Купера.

    Состояние бойца: Ламанна высокий (188 см) и выносливый боец, предпочитающий работать на дальней дистанции. Его слабость — предсказуемость и слабая защита при входе в ближний бой.

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    Мотивация на этот бой у него запредельная. Шанс подраться против звезды вроде Чарло выпадает раз в жизни.

    Статистика для ставок

    • Чарло в последних десяти боях лишь дважды побеждал досрочно

    • Ламанна за карьеру лишь трижды проиграл по очкам — чаще его финишировали (5 нокаутов)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Чарло явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.06, тогда как на успех Ламанны можно поставить за 8.00.

    Прогноз: Ламанна попытается использовать рост и джеб, но Чарло быстро перехватит инициативу. Джермалл будет бить по корпусу, замедляя противника, и контролировать центр ринга. Ламанна, как в бою с Ларой, начнет отступать после шестого раунда, но выстоит до финального гонга. Чарло, вероятно, победит единогласным решением, а бой пройдет все 12 раундов — ставка на тотал в данной ситуации точно имеет смысл.

    Ставка: Тотал больше 8.5 раундов за 1.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чарло — Ламанна?

    Матч Чарло — Ламанна состоится 31 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Чарло — Ламанна?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 8.5 раундов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чарло — Ламанна?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 8.5 раундов» с коэффициентом у букмекеров 1.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чарло — Ламанна?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чарло — Ламанна?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Чарло явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.06, тогда как на успех Ламанны можно поставить за 8.00.

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    Чарло — Ламанна: прогноз и ставка за 1.60, статистика, коэффициенты матча 31.05.202505:00. Чарло быстро нокаутирует Ламанну?
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