Чарло — Ламанна. Ставка (к. 1.60) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 31 мая 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 31 мая состоится поединок Джермалла Чарло и Томаса Ламанны в среднем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Чарло — Ламанна, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джермалл Чарло

Турнирное положение: Бывший чемпион WBC, непобежденный боксер без единого поражения в карьере. Возвращается после 18-месячного простоя, вызванного внерингованными проблемами.

Последние бои: За последние пять поединков Чарло одержал пять побед, но лишь одна из них досрочно. В ноябре 2023 года переиграл по очкам Хосе Бенавидеса-младшего, а до этого в тяжелом бою победил Сергея Деревянченко. Последний нокаут датирован 2019 годом — Деннис Хоган не выдержал давления к седьмому раунду.

Состояние бойца: Чарло эталон техничного бокса. Его джеб, защита и умение читать соперника остаются на высшем уровне. Однако долгий простой и возраст (34 года) могут сказаться на скорости и желании идти в авантюры.

Томас Ламанна

Турнирное положение: Опытный боец, чья карьера — история вечных упущенных возможностей. Пять поражений в карьере, включая нокаут от Эрисланди Лары в 2021-м, не позволили ему подняться выше уровня топ-10. А впоследствии и закрепиться в топ-15.

Последние бои: За последние пять встреч Ламанна выиграл трижды, но уровень оппонентов оставляет вопросы. В июле 2023 года проиграл нокаутом неизвестному Марку Смиту, что стало главным провалом. В декабре того же года реабилитировался, остановив Джейсона Купера.

Состояние бойца: Ламанна высокий (188 см) и выносливый боец, предпочитающий работать на дальней дистанции. Его слабость — предсказуемость и слабая защита при входе в ближний бой.

Мотивация на этот бой у него запредельная. Шанс подраться против звезды вроде Чарло выпадает раз в жизни.

Статистика для ставок

Чарло в последних десяти боях лишь дважды побеждал досрочно

Ламанна за карьеру лишь трижды проиграл по очкам — чаще его финишировали (5 нокаутов)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Чарло явный фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.06, тогда как на успех Ламанны можно поставить за 8.00.

Прогноз: Ламанна попытается использовать рост и джеб, но Чарло быстро перехватит инициативу. Джермалл будет бить по корпусу, замедляя противника, и контролировать центр ринга. Ламанна, как в бою с Ларой, начнет отступать после шестого раунда, но выстоит до финального гонга. Чарло, вероятно, победит единогласным решением, а бой пройдет все 12 раундов — ставка на тотал в данной ситуации точно имеет смысл.

Ставка: Тотал больше 8.5 раундов за 1.60.