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    Рауль Росас порадует фанатов очередным сабмишном?

    Росас — Моралес. Ставка (к. 2.75) и прогноз на ММА, UFC Mexico, 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Росас — Моралес
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    Рауль Росас
    В рамках турнира UFC Mexico 30 марта состоится поединок Рауля Росаса и Винса Моралеса в легчайшем весе. Начало — 02:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Росас — Моралес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рауль Росас

    Турнирное положение: Рауль один из самых молодых бойцов ростера на сегодняшний день. Ему только 20 лет и у него есть все шансы стать большой звездой. В связи с этим, в промоушене плавно ведут его вверх по карьерной лестнице и пока не спешат с повышением уровня оппозиции, сводя его с бойцами из топ-15.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в промоушене «Эль-Ниньо» одержал 4 победы и потерпел только одно поражение. В предыдущей встрече одолел единогласным решением судей Аори Куиленга. Громких имен в послужном списке Росаса пока что нет.

    Состояние бойца: Рауль стремительно прогрессирует и быстро учится, тренируясь в команде с Мерабом Двалишвили и Алджамейном Стерлингом. У него очень хорошая борьба, о чем говорят 3 досрочные победы в партере при пяти боях в промоушене. Правда, свои навыки пока что молодой Росас демонстрировал только против оппонентов не самого высокого уровня.

    Винс Моралес

    Турнирное положение: Боец вернулся в промоушен в прошлом году при этом уже стоит на грани вылета из лиги. Оба предыдущих поединка Моралеса в UFC получились для него провальными.

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    • Последние бои: В двух боях в промоушене Винс проиграл недавно уволенному из UFC Тейлору Лапиусу и вчерашнему дебютанту Элайдже Смиту. Шансов на успех против Росаса очень мало. Если Моралес хочет выиграть, то ему придется превзойти самого себя и сильно удивить противника.

    Состояние бойца: С учетом того, каким соперникам Моралес проигрывал в промоушене, есть подозрение, что он просто не соответствует уровню UFC.

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    Да и первое пришествие Винса в лигу было неудачным. Ведь тогда за 8 поединков он сумел выиграть лишь трижды.

    Статистика для ставок

    • Моралес проиграл 2 последних боя

    • За 5 предыдущих поединков Росас одержал 4 победы и потерпел только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Рауль Росас считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу его можно поставить с коэффициентом 1.20. На триумф Моралеса предлагают поставить за 4.80.

    Прогноз: В этом поединке у Винса возникнут проблемы с борьбой соперника. Росас легко стянет визави на канвас и сразу же будет искать момент для досрочного финиша. Если же не получится взять на сабмишн, то всегда есть вариант забить ударами в партере.

    Ставка: Досрочная победа Рауля Росаса за 2.75.

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    Росас — Моралес: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 30.03.202502:15. Рауль Росас порадует фанатов очередным сабмишном?
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