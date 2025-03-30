Рауль Росас
Турнирное положение: Рауль один из самых молодых бойцов ростера на сегодняшний день. Ему только 20 лет и у него есть все шансы стать большой звездой. В связи с этим, в промоушене плавно ведут его вверх по карьерной лестнице и пока не спешат с повышением уровня оппозиции, сводя его с бойцами из топ-15.
Последние бои: За 5 предыдущих поединков в промоушене «Эль-Ниньо» одержал 4 победы и потерпел только одно поражение. В предыдущей встрече одолел единогласным решением судей Аори Куиленга. Громких имен в послужном списке Росаса пока что нет.
Состояние бойца: Рауль стремительно прогрессирует и быстро учится, тренируясь в команде с Мерабом Двалишвили и Алджамейном Стерлингом. У него очень хорошая борьба, о чем говорят 3 досрочные победы в партере при пяти боях в промоушене. Правда, свои навыки пока что молодой Росас демонстрировал только против оппонентов не самого высокого уровня.
Винс Моралес
Турнирное положение: Боец вернулся в промоушен в прошлом году при этом уже стоит на грани вылета из лиги. Оба предыдущих поединка Моралеса в UFC получились для него провальными.
Последние бои: В двух боях в промоушене Винс проиграл недавно уволенному из UFC Тейлору Лапиусу и вчерашнему дебютанту Элайдже Смиту. Шансов на успех против Росаса очень мало. Если Моралес хочет выиграть, то ему придется превзойти самого себя и сильно удивить противника.
Состояние бойца: С учетом того, каким соперникам Моралес проигрывал в промоушене, есть подозрение, что он просто не соответствует уровню UFC.
Да и первое пришествие Винса в лигу было неудачным. Ведь тогда за 8 поединков он сумел выиграть лишь трижды.
Статистика для ставок
- Моралес проиграл 2 последних боя
- За 5 предыдущих поединков Росас одержал 4 победы и потерпел только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Рауль Росас считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На победу его можно поставить с коэффициентом 1.20. На триумф Моралеса предлагают поставить за 4.80.
Прогноз: В этом поединке у Винса возникнут проблемы с борьбой соперника. Росас легко стянет визави на канвас и сразу же будет искать момент для досрочного финиша. Если же не получится взять на сабмишн, то всегда есть вариант забить ударами в партере.
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Ставка: Досрочная победа Рауля Росаса за 2.75.