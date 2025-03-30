В рамках турнира UFC Mexico 30 марта состоится поединок Джо Пайфера и Келвина Гастелума в среднем весе. Начало — 03:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Пайфер — Гастелум, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джо Пайфер

Турнирное положение: Джо Пайфер восходящая звезда среднего дивизиона UFC. На сегодняшний день его нет в рейтинге. Но при этом американец является серьезной проблемой для любого топа.

Последние бои: Пайфер пребывает в очень хорошей форме. У него 4 победы и только одно поражение в UFC судейским решением от Джека Херманссона. Параллельно Джо удачно выступал за последние 2 года на турнирах по грэпплингу, где одержал 3 победы.

Состояние бойца: После единственной неудачи в поединке с Херманссоном Джо вернулся в октагон в невероятной форме. Он уже в первом раунде нокаутировал крепкого середняка Марка-Андре Баррио, тем самым заявив о своих амбициях. Пайфер преимущественно дерется в стойке. Он всегда ищет досрочный финиш и бьет очень жестко. При этом и бороться тоже умеет неплохо, о чем говорит положительная статистика в поединках на турнирах по грэпплингу.

Келвин Гастелум

Турнирное положение: Келвин бывший претендент на временный титул в среднем дивизионе. Но со временем американец перестал выступать стабильно и даже выпал из топ-15. Перезагрузить карьеру в полусредней категории не вышло. И вот он вернулся в привычный для себя средний вес.

Последние бои: В последнее время его карьера складывалась не очень удачно. На счету Гастелума 3 победы и 3 поражения за 6 боев. Но и проигрывал американец исключительно топам вроде Джареда Каноннира и Роберта Уиттакера. В последнем поединке одержал победу единогласным решением судей над Даниэлом Родригезом.

Состояние бойца: Совсем недавно Келвин потерпел поражение в полусреднем дивизионе от Шона Брэди. Это говорит о том, что конкурировать с топовыми бойцами американец уже не в состоянии.

Если его ранее на канвас так легко переводил оппонент из более низкой категории, то в среднем весе проблем будет еще больше.

Статистика для ставок

На счету Гастелума 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих боев

У Пайфера 4 победы и только одно поражение в UFC судейским решением от Джека Херманссона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Джо Пайфер считается фаворитом, по мнению букмекеров. На победу его можно поставить с коэффициентом 1.32. На триумф Гастелума предлагают поставить за 3.52.

Прогноз: Джо выйдет в клетку только с одной целью — финишировать своего оппонента, как можно быстрее. Возможно, в первом отрезке бывший претендент на временный титул и переживет стартовый натиск. Но далее Пайфер добьется своей цели за счет невероятной физической формы и внушительной ударной мощи.

Ставка: Досрочная победа Джо Пайфера за 1.62.