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    Джо Пайфер снова выиграет досрочно?

    Пайфер — Гастелум. Ставка (к. 1.62) и прогноз на ММА, UFC Mexico, 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пайфер — Гастелум
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    Джо Пайфер
    В рамках турнира UFC Mexico 30 марта состоится поединок Джо Пайфера и Келвина Гастелума в среднем весе. Начало — 03:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Пайфер — Гастелум, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джо Пайфер

    Турнирное положение: Джо Пайфер восходящая звезда среднего дивизиона UFC. На сегодняшний день его нет в рейтинге. Но при этом американец является серьезной проблемой для любого топа.

    Последние бои: Пайфер пребывает в очень хорошей форме. У него 4 победы и только одно поражение в UFC судейским решением от Джека Херманссона. Параллельно Джо удачно выступал за последние 2 года на турнирах по грэпплингу, где одержал 3 победы.

    Состояние бойца: После единственной неудачи в поединке с Херманссоном Джо вернулся в октагон в невероятной форме. Он уже в первом раунде нокаутировал крепкого середняка Марка-Андре Баррио, тем самым заявив о своих амбициях. Пайфер преимущественно дерется в стойке. Он всегда ищет досрочный финиш и бьет очень жестко. При этом и бороться тоже умеет неплохо, о чем говорит положительная статистика в поединках на турнирах по грэпплингу.

    Келвин Гастелум

    Турнирное положение: Келвин бывший претендент на временный титул в среднем дивизионе. Но со временем американец перестал выступать стабильно и даже выпал из топ-15. Перезагрузить карьеру в полусредней категории не вышло. И вот он вернулся в привычный для себя средний вес.

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    • Последние бои: В последнее время его карьера складывалась не очень удачно. На счету Гастелума 3 победы и 3 поражения за 6 боев. Но и проигрывал американец исключительно топам вроде Джареда Каноннира и Роберта Уиттакера. В последнем поединке одержал победу единогласным решением судей над Даниэлом Родригезом.

    Состояние бойца: Совсем недавно Келвин потерпел поражение в полусреднем дивизионе от Шона Брэди. Это говорит о том, что конкурировать с топовыми бойцами американец уже не в состоянии.

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    Если его ранее на канвас так легко переводил оппонент из более низкой категории, то в среднем весе проблем будет еще больше.

    Статистика для ставок

    • На счету Гастелума 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих боев

    • У Пайфера 4 победы и только одно поражение в UFC судейским решением от Джека Херманссона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Джо Пайфер считается фаворитом, по мнению букмекеров. На победу его можно поставить с коэффициентом 1.32. На триумф Гастелума предлагают поставить за 3.52.

    Прогноз: Джо выйдет в клетку только с одной целью — финишировать своего оппонента, как можно быстрее. Возможно, в первом отрезке бывший претендент на временный титул и переживет стартовый натиск. Но далее Пайфер добьется своей цели за счет невероятной физической формы и внушительной ударной мощи.

    Ставка: Досрочная победа Джо Пайфера за 1.62.

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    Пайфер — Гастелум: прогноз и ставка за 1.62, статистика, коэффициенты матча 30.03.202503:45. Джо Пайфер снова выиграет досрочно?
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