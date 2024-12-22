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    Богачук без проблем расправится с Дэвисом?

    Богачук — Дэвис. Ставка (к. 1.90) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 22 декабря 2024 года

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    Сергей Богачук (слева)
    В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 22 декабря пройдет поединок Сергея Богачука и Исмаэля Дэвиса в первом среднем весе. Начало — 00:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Богачук — Дэвис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сергей Богачук

    Турнирное положение: Сергей бывший обладатель временного пояса по версии WBC в первом среднем дивизионе. Ввиду неудачи в недавнем титульном противостоянии украинец опустился на вторую позицию в рейтинге.

    Последние бои: В своем предыдущем поединке в августе этого года Богачук спорным судейским решением проиграл Верджилу Ортису и лишился титула WBC. Этот проигрыш стал вторым в карьере украинского боксера при 24-х победах на профессиональном ринге.

    Состояние бойца: Свой высокий класс он уже подтвердил в противостоянии с опытным Брайаном Мендосой, которого перебил в одностороннем порядке. Богачук очень яркий и агрессивный боксер. Он предпочитает устраивать жесткие размены с соперником на ближней дистанции и всегда стремится к досрочному финишу.

    Исмаэль Дэвис

    Турнирное положение: Дэвис не входит в топ-15 ни по одной из версий. Но уровень у британского боксера довольно высокий. Его можно назвать бойцом около топового уровня.

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    • Последние бои: В последнем своем поединке Дэвис потерпел поражение судейским решением от Джоша Келли. Тот проигрыш стал первым в карьере британца. Также на профессиональном ринге в активе Исмаэля 13 выигранных боев. В шести из них он победил досрочно.

    Состояние бойца: Исмаэль очень силен физически и не боится драться абсолютно не с кем. Большинство своих соперников он прошел в одностороннем порядке. Но тот факт, что британец на данный поединок выходит на коротком уведомлении, не в его пользу.

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    Ведь на этот раз оппонент невероятно высокого уровня.

    Статистика для ставок

    • 5 из семи предыдущих поединков с участием Богачука завершились еще до начала седьмого раунда в его пользу

    • За 14 боев на профессиональном ринге Дэвис только один раз поиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украинский боксер, по мнению букмекеров, считается большим фаворитом в этом противостоянии. На победу по очкам можно поставить 1.12. На успех Дэвиса предлагают сделать ставку за 6.70.

    Прогноз: Выходить на коротком уведомлении против такого серьезного ударника, как Богачук, это большая ошибка. Украинец без проблем разберет оппонента еще до начала заключительных отрезков, ведь так было в пяти из семи предыдущих его боях.

    Ставка: Тотал меньше 8,5 за 1.90.

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    Богачук — Дэвис: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на бои. Богачук без проблем расправится с Дэвисом?
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