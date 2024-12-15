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    Кап — Силва. Ставка (к. 2.85) и прогноз на ММА, UFC Vegas Tampa, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кап — Силва
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    Манель Кап
    В рамках турнира UFC Tampa 15 декабря пройдет поединок Манеля Капа и Бруно Силвы в наилегчайшем весе. Начало — 04:50 (мск). Ставка и прогноз на матч Кап — Силва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Манель Кап

    Турнирное положение: Манель Кап один из самых опытных бойцов в наилегчайшем дивизионе. Он уже несколько лет дерется на топ-уровне и не зря занимает девятую строчку в рейтинге.

    Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе португальского бойца 4 победы и 2 поражения. Последнюю встречу он проиграл Мухаммаду Мокаеву единогласным решением. Но до этого была серия из четырех выигранных поединков кряду.

    Состояние бойца: Поединок с Мокаевым получился очень скучным, а поражение было с минимальной разницей в счете (29-28). В той встрече ставки были слишком высоки. Но, на самом деле, Кап очень яркий и зрелищный ударник, который всегда стремится к финишу.

    Бруно Силва

    Турнирное положение: Бразильского бойца мало кто воспринимает всерьез, как потенциального участника титульной гонки. Тем не менее, он набрал неплохой ход и ныне располагается на 12-й строчке в рейтинге.

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    • Последние бои: Бруно провел в лучшей лиге мира 6 поединков. Начало у него явно не задалось: были 2 поражения от Дворжака и Уланбекова. Но затем бразилец вышел на серию из четырех побед кряду. В последнем поединке он нокаутировал во втором раунде Коди Дардена.

    Состояние бойца: На данном отрезке все 4 победы Силвы были досрочными. Однако и уровень оппозиции не самый выдающийся. Потенциал у бразильца присутствует.

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    Но готов ли он к противостояниям с соперниками из топ-10 — это большой вопрос.

    Статистика для ставок

    • 4 последних боя с участием Силвы закончились досрочно в его пользу

    • За 6 предыдущих поединков в активе Капа 4 победы и 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры склоняются к победе Манеля Капа, предлагая поставить на его успех за 1.33. На победу Силвы можно поставить за 3.45.

    Прогноз: Кап полностью провалил предыдущий поединок в плане зрелищности. Португалец однозначно захочет реабилитироваться, чтобы его не настигла участь Мокаева (увольнение из UFC). Соперник для этого подходящий. Последние 4 боя с участием Силвы закончились досрочно и эта встреча не станет исключением.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.85.

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    Кап — Силва: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на бои. Бой не пройдет всю дистанцию
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